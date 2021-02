Bis de Trincão em goleada do Barcelona

Numa época de altos e baixos, o Barcelona teve um dos seus pontos altos neste sábado, com um triunfo por 5-1 sobre o Alavés em Camp Nou. No 505.º jogo na liga espanhola pelo Barcelona (igualou o recorde de Xavi Hernández), Lionel Messi foi uma das figuras, mas desta vez teve companhia portuguesa. Francisco Trincão marcou dois golos e esteve perto do hat-trick, mas o golo que marcou já perto do final foi anulado por fora-de-jogo.

No confronto entre dois antigos parceiros da defesa do “Dream Team” de Cruyff (Koeman e Abelardo), o Barcelona lançou-se para a goleada aos 29’, com Trincão a marcar o seu primeiro do jogo após passe de Ilaix Moriba. Messi fechou as contas da primeira parte aos 45’.

O Alavés ainda reduziu o marcador aos 57’, por Rioja, mas Trincão voltou a marcar aos 74’ (o seu terceiro golo pelo Barcelona), assistido por Messi, que faria o 4-1 no minuto seguinte. Junior Firpo fechou a contagem do jogo aos 80’, e Trincão ainda voltou a meter a bola na baliza do Alavés perto do final, desmarcado por Messi, mas o jovem ex-Sp. Braga estava adiantado no momento do passe.

Esta goleada deixou o Barcelona temporariamente na segunda posição, com 46 pontos, a oito pontos do líder Atlético Madrid, que, ao início da tarde, já tinha ganho ao Granada por 1-2. Pode, no entanto, perdê-la, caso o Real Madrid pontue neste domingo frente ao Valência.