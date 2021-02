Sismo de magnitude 3.5 registado em Rio Maior

Um sismo de magnitude 3.5 na escala de Richter foi sentido na noite desta sexta-feira em Rio Maior, no Ribatejo, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA indica em comunicado que a ocorrência foi registada nas estações da Rede Sísmica do Continente, com epicentro a cerca de oito quilómetros a norte de Rio Maior, não tendo causado danos pessoais ou materiais.

O abalo “foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos (Leiria) e Torres Vedras (Lisboa). Foi ainda sentido com menor gravidade nos concelhos de Loures, Oeiras (Lisboa) e Sardoal (Santarém)”, lê-se no site do IPMA.

O registo do sismo foi feito pelas 22h08, sendo que o foco sísmico (ou hipocentro) foi registado a 18 quilómetros de profundidade.

O IPMA refere que emitirá novos comunicados “se a situação o justificar”.