Primavera antes do tempo. Temperaturas vão subir durante os próximos dias

O Inverno abrandou e o tempo vai continuar a melhorar nos próximos dias, com grande parte das regiões de Portugal Continental a apresentarem céu pouco nublado e sol. Sábado, domingo e segunda-feira serão dias amenos, tanto em temperatura como em vento e nebulosidade.

Nos próximos dias, haverá “um aumento da temperatura, atingindo valores primaveris, entre os 18 a 21 graus de máxima em grande parte do território Norte e Centro, no interior do Alentejo”, diz a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Maria João Frada.

Durante o fim-de-semana, “o céu vai estar pouco nublado ou limpo em todo o território, apenas o Minho terá alguma nebulosidade e, eventualmente, alguma chuva fraca ou chuviscos nas zonas mais montanhosas”, diz a meteorologista.

Na segunda-feira, na costa sul do Algarve o vento vai soprar de moderado a forte e trará consigo uma agitação marítima intensa, com ondas de dois a três metros de altura, que deverá durar até ao final da manhã de terça-feira.

Na terça-feira, dia de Carnaval, “temporariamente regressará muita nebulosidade às regiões Norte e Centro, eventualmente com chuva fraca ou chuviscos, e uma ligeira descida dos valores da temperatura máxima”.

A boa notícia é que, a partir de quarta-feira, o céu volta a ficar limpo, com pouca nebulosidade e as temperaturas voltam a subir em Portugal continental. No entanto, as noites permanecerão frias, sobretudo nas regiões do interior.

Na Madeira, a próxima semana também será amena, ao contrário dos Açores, onde irá chover a maior parte do tempo.