Falha nas entregas deixa mais de um milhão de portugueses sem vacina até final de Março

A falha nas entregas de vacinas contra a covid-19 vai atrasar a vacinação de mais um milhão de portugueses, cuja inoculação estava inicialmente prevista até ao final de Março. O primeiro-ministro, António Costa, informou nesta quinta-feira em conferência de imprensa que estava contratualizada a entrega de 4,4 milhões de vacinas contra o novo coronavírus no primeiro trimestre, mas que Portugal só receberá 1.980.000 nesse período. Como são necessárias duas doses de cada uma das três vacinas actualmente autorizadas (a da BioNTech/Pfizer, a da Moderna e a da AstraZeneca/Oxford), tal só permitirá vacinar por completo um milhão de pessoas.

No anúncio do plano de vacinação, feito no início de Dezembro passado, referia-se que nos primeiros três meses do ano estava prevista a entrega de mais de quatro milhões de doses, o que permitiria inocular mais de dois milhões de pessoas em Portugal até final de Março. No entanto, duas semanas mais tarde, o então coordenador da task force criada pelo Governo para gerir o plano de vacinação, Francisco Ramos, admitia numa entrevista ao PÚBLICO que as doses que iríamos receber no primeiro trimestre dificilmente ultrapassariam os 2,5 milhões. “E, mesmo isso, é num cenário optimista, que implica que a aprovação da vacina da AstraZeneca ocorra muito depressa. Muito provavelmente será menos do que isso, seguramente um milhão e meio, entre a vacina da Pfizer e a da Moderna”, afirmava então Francisco Ramos.

No final de Janeiro, quando apresentou o balanço do primeiro mês de vacinação, a task force estimava receber até ao final do primeiro trimestre 2,2 milhões de doses, o que permitiria vacinar com as duas tomas 811 mil pessoas e mais 520 mil só com uma. O número real não deve chegar a tanto, já que, confrontando estes dados com os disponibilizados esta quinta-feira por António Costa, vão chegar a Portugal menos 234 mil doses do que se previa há 15 dias.

A maior parte das vacinas administradas no primeiro trimestre serão da BioNTech/Pfizer (perto de 1,3 milhões), estando prevista a chegada de 227 mil doses da Moderna, segundo o balanço da task force feito a 28 de Janeiro. As restantes devem ser da AstraZeneca/Oxford, que apenas foi autorizada pela Agência Europeia do Medicamento no dia seguinte ao balanço do primeiro mês de vacinação e cujo primeiro lote, composto por 43.200 vacinas, chegou no domingo passado. Até esta quarta-feira, segundo dados oficiais da Direcção-Geral da Saúde, tinham sido administradas 415.283 vacinas contra a covid-19, tendo mais de 116 mil pessoas recebido as duas doses e perto de 300 mil apenas uma dose.

No balanço do primeiro mês de vacinação, foi apresentado um gráfico que estimava que no segundo trimestre deste ano, entre 1 de Abril e 30 de Junho, deveriam chegar um pouco mais de cinco milhões de doses da BioNTech/Pfizer e da Moderna, não estando nessa altura calendarizada a entrega das mais de 6,8 milhões de doses que Portugal deveria receber da vacina da AstraZeneca/Oxford. No entanto, segundo o PÚBLICO apurou junto de um responsável envolvido no processo de distribuição da vacina, as entregas deverão atrasar-se até ao final do segundo trimestre, o que deverá concentrar nos três meses de Verão o grosso da vacinação da população residente em Portugal.

O fim da primeira fase de vacinação, que inicialmente previa a vacinação de 950 mil pessoas entre profissionais de saúde, residentes em lares e respectivos funcionários e pessoas com mais de 50 anos com determinadas patologias, só deve terminar já em Abril. Em final de Janeiro, a task force que gere o processo de vacinação anunciou que nesta fase iriam ser integradas as pessoas a partir dos 80 anos, mesmo sem doenças, um grupo estimado de 670 mil cidadãos que começou a ser vacinado no início deste mês, com excepção dos que viviam em lares, que foram vacinados antes. A prioridade foi, contudo, para os idosos a partir dos 80 anos com doenças associadas.

O mesmo responsável adiantou que o Governo espera concluir a segunda fase de vacinação, que inclui cidadãos a partir dos 65 anos com ou sem doenças e pessoas entre os 50 e os 64 anos com determinadas patologias no segundo trimestre. Neste momento, a expectativa é que ainda antes do final de Junho seja possível começar a vacinar a restante população, que, numa primeira etapa, não deve integrar crianças nem as mais de 750 mil pessoas que já estiveram infectadas com o novo coronavírus.

Mesmo assim, é possível que se concentre nos meses de Verão a vacinação de mais de quatro milhões de pessoas, um desafio complexo já que obrigará a administrar em três meses pelo menos oito milhões de doses. A ser assim, será necessário vacinar em média cerca de 87 mil pessoas por dia, incluindo fins-de-semana, uma capacidade que excede a que existe no Serviço Nacional de Saúde. Tal deverá obrigar a criar estruturas de vacinação rápida, como drive-thrus ou pavilhões desportivos. E, se tal não for suficiente, a vacinação poderá ser alargada às farmácias.