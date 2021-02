Covid-19: vacinação de 20 mil elementos da GNR e da PSP arranca este sábado

Ministério da Administração interna anunciou o início da vacinação de 20 mil elementos, 10 mil da GNR e 10 mil da PSP. Vacinação em Lisboa e Vale do Tejo vai estar a cargo do Centro Clínico da GNR e da Cruz Vermelha.

O processo de vacinação das forças de segurança vai arrancar este sábado, 13 de Fevereiro, dois dias depois do início da inoculação dos bombeiros. O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou esta sexta-feira, em comunicado, o arranque da operação, prevista para durar três semanas, de vacinação de 20 mil profissionais: 10 mil militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e outros tantos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A ordem de vacinação, definida pela GNR e pela PSP, vai priorizar militares e agentes “na linha da frente e mais expostos aos riscos do coronavírus”, tendo também em conta elementos das forças que sofrem de comorbilidades ou patologias listadas pela Direcção-Geral da Saúde.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo a vacinação vai ser feita num “centro de vacinação conjunto para os guardas e polícias da área”, montado nas instalações do Quartel de Conde de Lippe, na Ajuda”. Este centro, que contará com a presença de seis elementos do Centro Clínico da GNR e três elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, vai permitir que o processo de vacinação decorra sem que seja exercida mais pressão sobre os serviços de vacinação na região, explica o MAI em comunicado.

“Já a vacinação dos militares e agentes das outras regiões do país será efectuada nos centros de saúde”, pode ler-se na nota.

O processo foi planeado de forma “articulada entre a GNR e a PSP” e coordenado pelo MAI, que acrescenta também que o início da vacinação dos elementos da PSP e da GNR nesta fase “reconhece o papel das Forças de Segurança no combate à pandemia da covid-19, colocando-as entre as prioridades de vacinação dentro das funções essenciais do Estado”.