Proposta de adiamento das autárquicas divide sociais-democratas

Vários autarcas do PSD vieram a público afirmar que discordam da proposta apresentada por Rui Rio de adiar por dois meses o calendário das eleições autárquicas por causa da pandemia e que não foram ouvidos sobre o assunto. O presidente dos Autarcas Sociais-Democratas (ASD), Hélder Silva, admitiu ao PÚBLICO que a proposta não é consensual no partido, mas que falou com “muitos autarcas” antes de assumir uma posição. De qualquer forma, Hélder Silva é cauteloso e prefere falar de “ajustamento”, em vez de adiamento, das eleições.