Presidente do Gil Vicente é um dos quatro candidatos do PSD à Cãmara de Barcelos

Com o PS em final do mandato em Barcelos, o PSD está muito empenhado em recuperar uma câmara que já foi sua durante muitos anos e aposta forte. Há quatro sociais-democratas dispostos a entrar na corrida autárquica, um número que faz com que o processo esteja a ser monitorizado pelas três estruturas do partido: local, distrital e comissão autárquica nacional, liderada por José Silvano.