Marcelo e Ferro já receberam primeira dose da vacina

Marcelo Rebelo de Sousa, na qualidade de Presidente da República, já iniciou a vacinação contra a covid-19. “O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa”, anunciou a Presidência da sua página oficial.

A nota indica que Marcelo “deverá receber a segunda dose ainda antes da posse, a 9 de Março”. Não foi divulgada nenhuma imagem do Presidente a ser vacinado, ao contrário do que aconteceu em Novembro, quando recebeu a da gripe.

O Chefe de Estado era uma das quatro pessoas indicadas pela Presidência da República na lista de prioritários enviada ao primeiro-ministro. As outras três eram um médico e duas enfermeiras.

O presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura do Estado, também foi vacinado nesta sexta-feira na mesma unidade de saúde, confirmou ao PÚBLICO o gabinete de Eduardo Ferro Rodrigues, adiantando que começaram a ser igualmente vacinados elementos da lista de deputados comunicada por Ferro Rodrigues ao primeiro-ministro.

A identificação desses deputados e deputadas não é possível porque a gestão não é feita pela Assembleia. Depende, por exemplo, da disponibilidade dos parlamentares — o plenário desta semana foi na quinta-feira e terá havido quem já tenha regressado a casa.

A primeira fase de vacinação contra a covid-19 teve início depois do Natal, no dia 27 de Dezembro, e incluiu profissionais de saúde na primeira linha de combate à doença, profissionais e residentes em lares de idosos e unidades de cuidados continuados, profissionais das Forças Armadas, forças de segurança e serviços considerados críticos e, mais tarde, pessoas com 80 ou mais anos e com 50 ou mais anos e patologias associadas.