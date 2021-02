Líder do PSD pondera pedir adiamento das autárquicas por dois meses

Alteração da data pode mexer com a gestão política do próximo Orçamento do Estado

O líder do PSD, Rui Rio, está a ponderar o adiamento das eleições autárquicas previstas para o Outono. Em cima da mesa está um cenário de um adiamento curto, apenas por dois meses, tendo em conta os objectivos previstos de vacinação da população portuguesa, mas a proposta ainda não está fechada. Caso a data (ainda não marcada) seja alterada para Novembro, vai implicar com a gestão política do próximo Orçamento do Estado.