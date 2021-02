Fundo de Resolução “limpa” contrato do Novo Banco para enviar ao Parlamento

A Assembleia da República recebeu em Dezembro a indicação por parte do FdR de que estava a preparar uma versão do contrato de venda do Novo Banco que pudesse ser pública. Documento desclassificado ainda não chegou.

O Parlamento aguarda que o Fundo de Resolução (FdR) envie uma versão do contrato de venda do Novo Banco que possa ser tornada pública depois de expurgadas as partes sensíveis que estão protegidas pelos vários segredos. Em Dezembro do ano passado, o FdR informou a Assembleia da República que estava a trabalhar numa versão publicável do contrato, que tinha chegado ao Parlamento em Junho, classificado como confidencial.