Escolas, negócios, desporto e máscaras dominam petições da pandemia

As escolas, as crianças, o encerramento dos negócios e das provas desportivas por causa da pandemia são os principais temas que têm dominado as petições entregues no Parlamento nos últimos meses. Mas o documento único que mais assinaturas reuniu (49.722) foi o que a apresentadora e administradora da TVI Cristina Ferreira entregou há um mês, “contra o ódio e a agressão gratuita na Internet”, que está entregue à deputada Isabel Moreira. Outro texto que chegará ao plenário para discussão nos próximos meses é o que pede o estatuto de vítima para crianças inseridas em contexto de violência doméstica (48.053 subscritores) - matéria chumbada em Julho -, um cenário que terá piorado durante a pandemia, segundo alguns estudos.