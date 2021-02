Catarina Martins diz que Portugal perdeu o controlo da pandemia

Líder do Bloco de Esquerda teve um encontro, no Porto, com epidemiologista Henrique Barros.

Catarina Martins afirmou nesta sexta-feira que Portugal perdeu “o controlo à infecção e à pandemia da covid-19” e pediu que sejam feitos mais testes e se invista mais no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Neste momento, a autoridade de saúde pública não está a ser capaz de fazer inquéritos epidemiológicos, ou seja, não consegue perguntar a cada pessoa infectada com quem é que esteve e seguir os contactos para poder contactar toda a gente e avisar toda a gente e isso é um grande problema”, afirmou a líder do BE após um encontro no Porto com o epidemiologista Henrique Barros.

Catarina Martins acrescentou que, devido a este facto, “são necessários mais testes e mais gente na saúde pública” para fazer os rastreamentos. “É preciso um investimento muito forte.”

A bloquista diz ver a situação actual “com algum desalento”, pois há sete meses, quando se reuniu pela primeira vez com Henrique Barros, “a reivindicação clara era que não houvesse mais vagas e que era preciso generalizar os testes”. “Os testes nunca foram generalizados no país”, acrescentou, lembrando que o BE fez essa exigência várias vezes.

“Na verdade, acabámos por perder o controlo à infecção e à pandemia. (…) Seguramente é possível fazer melhor, nomeadamente não atrasando os investimentos na saúde pública e no SNS”, salientou ainda.