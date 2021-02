Parlamento Europeu tem milhares de euros para projectos que promovam o “ideal da União Europeia”

O Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude está de volta e continua a procurar os grandes projectos que demonstrem “uma participação activa no desenvolvimento da Europa”, como se pode ler no regulamento do concurso. Mais especificamente, e como conta ao P3 Pedro Valente da Silva, chefe de gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, iniciativas que promovam entendimentos a nível nacional e europeu e sirvam de “modelo para os jovens de toda a Europa”. “No fundo, a razão de ser do prémio é promover o ideal da União Europeia”, conclui.

Os projectos devem ser apresentados por pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, pertencentes a qualquer Estado-membro, e as candidaturas podem ser individuais ou, “de preferência”, em grupo, indica o site do prémio.

Para além disso, as ideias apresentadas já devem ter saído do papel. Podem concorrer projectos que estejam no activo ou que tenham sido concluídos a partir do dia 1 de Janeiro de 2020. De acordo com Pedro Valente da Silva, vão ser valorizadas as iniciativas que “não se restrinjam a nível nacional, mas sim que promovam uma linha que permita uma troca de opiniões e experiências com outras pessoas da União Europeia”.

As inscrições já estão a decorrer e encerram no dia 22 de Fevereiro de 2021. Os prémios finais para o primeiro, segundo e terceiro lugar são de 7500, 5000 e 2500 euros, respectivamente, mas, até lá, existem etapas a percorrer. Após a data de encerramento das inscrições, um júri nacional — composto por eurodeputados e representantes de organizações de jovens do país — vai escolher um vencedor por Estado-membro, até 15 de Março. Os representantes do projecto escolhido vão ser convidados a participar na Semana dos Vencedores em Aachen, na Alemanha, de 10 a 13 de Maio, onde se realiza a entrega do galardão, em conjunto com o Prémio Internacional Carlos Magno.

Em 2019, o vencedor foi o programa radiofónico Europhonica IT, um projecto que dá voz a meios de comunicação estudantis e universitários independentes, que mostram a sua própria visão da Europa, e que conta, na sua equipa, com jovens da França, Itália, Grécia, Espanha, Alemanha e, até, de Portugal.

O Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude será atribuído pelo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, bem como por representantes da Fundação Carlos Magno. Para além do prémio monetário, os integrantes dos três projectos vencedores vão ter a oportunidade de visitar o Parlamento Europeu em Bruxelas ou Estrasburgo. Os interessados podem apresentar a sua candidatura através do preenchimento deste formulário.

