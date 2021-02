Confinados, 74% dos alunos da Universidade de Coimbra pensaram em desistir de estudar

Durante o confinamento, sete em cada dez estudantes da Universidade de Coimbra (UC) pensaram, pelo menos uma vez, em abandonar o ensino superior. Esta é uma das conclusões do estudo “O Impacto do Confinamento na Academia de Coimbra'’, promovido pela Associação Académica de Coimbra (AAC).

Apenas 26% dos estudantes responderam que esse pensamento nunca lhes ocorreu. 40% dos alunos da UC disseram que pensaram “muitas vezes” ou “sempre” em abandonar os estudos. Olhando para as respostas a esta pergunta, observa-se que a percentagem de respostas “muitas vezes” ou “sempre” é mais elevada se o estudante for natural de regiões do interior do país, seja Norte, Centro ou Sul.

O presidente da direcção-geral da AAC, João Assunção, que falou com o PÚBLICO à margem da apresentação dos resultados do levantamento, que decorreu nesta sexta-feira, no edifício da AAC, explica também que esta alta percentagem está relacionada com dois factores: a perda de rendimentos do agregado familiar e uma certa desilusão com o ensino à distância.

“O ensino digital está muito aquém das expectativas dos estudantes.” E acrescenta: “Alguns acreditam que é preferível adiar a formação e, eventualmente, retomar quando surgir a normalidade.” Dá exemplos dos estudantes de engenharia, “que não podem ir a laboratórios”, e de medicina, “que não têm contacto com doentes”, como cursos que são radicalmente alterados pelo ensino à distância. Daí, os estudantes concluem que “o ensino digital deve ser temporário e o último recurso de todos, uma vez que põe em causa a qualidade no ensino e nas instituições de ensino superior”.

A situação económica também pesou nestas respostas: “33,45% dos estudantes inquiridos referem repercussões negativas nos rendimentos do agregado familiar”, lê-se no estudo. Desse universo, 60,6% revela que “houve uma quebra substancial nos rendimentos, apesar da manutenção do emprego”. 9,6% dos estudantes mencionaram que “pelo menos um dos elementos do seu agregado familiar ficou desempregado durante o confinamento”.

Todas estas pressões tiveram impacto na saúde mental. As respostas mostram que 66% dos estudantes se sentiram ansiosos muitas vezes ou sempre e que 55% se sentiram frustrados. Sentimentos como apatia (34%), angústia (46%), tristeza (34%) e confusão (40%) também tiveram percentagens elevadas. Há também um dado que, para João Assunção, “é preocupante”: 20% dos estudantes revelam “ter tido um ou mais pensamentos suicidas durante o confinamento”.

Apesar de os resultados mostrarem que o confinamento teve forte impacto na saúde mental, a percentagem de estudantes que admite recorrer a ajuda especializada quando terminar o confinamento é de apenas 18%. A justificação mais vezes apontada é o preço elevado.

O dirigente estudantil explica que a Universidade de Coimbra tem um serviço de apoio psicológico e que até será, “das instituições de ensino superior, a que mais passos deu a tentar combater este fenómeno” [os problemas de saúde mental no ensino superior]. Mas os estudantes entendem que é preciso “uma resposta central”. Ou seja, “um mecanismo de intervenção, como a criação de uma linha psicológica específica para estudantes dos ensinos secundário e superior” no Serviço Nacional de Saúde. A direcção da AAC vai enviar este documento a todos os grupos parlamentares, explica João Assunção, e vai também requerer uma audição ao Governo.

“Pareceu-nos fundamental fazer um quadro geral do impacto do confinamento nas academias”, explica. Para fundamentar as reivindicações, a AAC queria ter um mosaico dos impactos “económicos, na saúde mental e pedagógicos” da pandemia.

Os estudantes entendem que é necessário “assegurar a redução dos custos de manutenção no ensino superior”, nomeadamente prosseguindo o trajecto de redução das propinas. Deveria também ser inserido um “tecto máximo” às propinas para o segundo ciclo do ensino superior.

O estudo foi montado com a colaboração voluntária de “especialistas ligados à análise de dados e estatística” que já passaram pela academia de Coimbra, refere João Assunção. Foram inquiridos 1484 estudantes das oito faculdades da Universidade de Coimbra, a grande maioria dos quais de nacionalidade portuguesa (95,7%). Os dados foram recolhidos entre 17 e 31 de Janeiro de 2021 através de inquéritos online, já depois de ter entrado em vigor o novo estado de emergência que previa novo período de confinamento, no dia 15 de Janeiro. A margem de erro é 3% e o intervalo de confiança 95%.

O levantamento faz também uma radiografia à situação interna da AAC que, além de representar os estudantes da universidade, tem dezenas de secções culturais e desportivas. O prejuízo nas contas do último ronda o meio milhão de euros (para o qual muito contribuíram o cancelamento da Queima das Fitas e da Festa das Latas). A crise sanitária “levou à desistência de 600 atletas” dos escalões de formação das secções desportivas, o que agrava a sua saúde financeira.