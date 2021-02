Câmara de Torres Vedras planta mais de 20 mil árvores autóctones em 15 hectares

A Câmara de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, reconverteu 15 hectares de terrenos municipais incultos ou de eucaliptos com a plantação de mais de 20 mil árvores de espécies autóctones, segundo o município. Esta autarquia do distrito de Lisboa desenvolveu o projecto de rearborização de propriedades municipais “Floresta nas Linhas 20.30”, que teve parecer favorável do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

A rearborização desenvolvida nas propriedades municipais tem como objectivo “aumentar a biodiversidade local, diversificar produtos, bens e serviços florestais, adaptar o ecossistema face às alterações climáticas, reduzir a perigosidade de incêndio, melhorar a qualidade do solo, reduzir o risco de erosão e criar espaços verdes naturalizados”, explica o município em comunicado.

Em 2019, a autarquia lançou uma hasta pública para corte e extracção de madeira de eucalipto para venda e preparou terrenos municipais para plantar árvores de espécies autóctones. O trabalho de reconversão dos 15 hectares terminou em Janeiro.

Durante cerca de um mês, foram plantadas mais de 20 mil árvores de espécies como pinheiro-manso, sobreiro, medronheiro, carvalho-português, zambujeiro, alfarrobeira, azinheira, carvalho-alvarinho, amieiro, bétula, freixo e salgueiro. As plantações envolveram voluntários, as equipas municipais de sapadores florestais e elementos do Gabinete Técnico Florestal da autarquia.

Mais de 18 mil árvores foram cedidas por entidades privadas e públicas. A sustentabilidade do projecto é assegurada pela produção de produtos com elevado valor comercial, como a pinha do pinheiro-manso, a cortiça do sobreiro, o medronho do medronheiro e a madeira resultante de eventuais desbastes.