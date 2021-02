As vidas não têm preço porque são os pobres que pagam a conta

O PÚBLICO apresentou-nos o Samuel, que vive com a mãe, Ana Paula, a dois passos da Avenida da Liberdade, onde o metro quadrado mais caro do país custa mais de 5500 euros. O Samuel tem oito anos e está no segundo ano. Sabe ler “mais ou menos” porque o encerramento das escolas do ano passado o apanhou sem internet nem computador.