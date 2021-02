Desprezo pelos mais velhos?

Os dados disponíveis evidenciam, sem ambiguidades, que a vacinação diminui substancialmente a possibilidade de desenvolvimento de doença grave e de morte nos indivíduos infectados pela SARS-CoV-2. Consequentemente, a vacinação contra a covid-19 dos mais idosos, os que têm mais de 80 anos, deve ser prioritária. Deveria.

A Ordem dos Médicos promove uma petição pública para a pronta vacinação de todos os médicos; associação representativa dos bombeiros considera prioritária a vacinação dos seus membros. Lamento que tenham falecido três médicos com covid-19, e a eles presto a minha homenagem; não tenho notícia da morte de bombeiros, felizmente. Todas as mortes são perdas insubstituíveis.

As notícias referem terem sido até ontem, em Portugal, infectados 63.764 homens e mulheres com mais de 80 anos, dos quais faleceram quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete homens e cinco mil, trezentos e setenta mulheres, num total de nove mil, oitocentos e cinquenta e sete (9.857) vítimas da covid-19, repito, com mais de 80 anos.

A morte perdeu o seu valor social. A dor que a morte de um próximo causava, neste tempo de pandemia, dilui-se na banalização quotidiana do número de mais mortes, no isolamento da morte em cuidados hospitalares, anónima, solitária, separada dos que são próximos. Como diz o filósofo germano-coreano Byung-Chul Han, “o distanciamento social agrava a perda da empatia”, leva à desvalorização da morte. Acresce que a morte de alguém com mais de 80 anos é desconsiderada, como se passar além da esperança média de vida fosse supérfluo.

A consideração social pelos mais frágeis é escassa entre nós. Corporações que têm na sua missão proteger a vida, salvar vidas, ao invés do que se esperaria, lutam para se protegerem do risco, aliás mínimo, de morrer com a covid-19, publicamente clamando um direito, o privilégio, de os seus membros serem prioritários na vacinação. Desprezo pelos mais velhos? Ou apenas egoísmo primário?

Jorge Torgal, médico

Li com interesse, no dia 6, a Coluna do Provedor José Manuel Barata-Feyo.

Os artigos de opinião, sejam de políticos ligados a um partido, de comentadores regulares ou ocasionais, são importantes por trazer visões diferentes. Não me incomodam os políticos desde que claramente identificados, mas num artigo de opinião interessa a posição do autor mais do que a posição/defesa do partido. Nos comentadores residentes são excessivas as opiniões quando se tornam repetitivas. Para todos o essencial é a escolha de argumentos verdadeiros.

Neste mesmo dia [ontem] surge no jornal uma opinião sobre a eutanásia. O argumento central é contra a aprovação da eutanásia no Parlamento em período de pandemia. Falso argumento, não é a pandemia que torne a eutanásia mais ou menos aceitável. A autora, professora catedrática de Ética, invoca a pandemia como argumento para atacar, explicitamente, PS, BE e “geringonça”. Onde está a Ética?

Jean Pierre Catry

Pacheco Pereira: duas falácias num par de linhas

José Pacheco Pereira escreveu, em Não deixem os actuais “liberais” apropriarem-se da palavra “liberdade” (Público, 06.02.2021), que o “PAN assenta numa ontologia animalista da sociedade que desvaloriza a liberdade, porque desvaloriza o humano. De facto, ‘pessoas’, ‘animais’ e ‘natureza’ não estão para um liberal no mesmo plano, porque não são ontologicamente idênticas”. O jargão filosófico encobre alguma superficialidade. E duas falácias. A primeira é a do falso dilema: para JPP temos de escolher entre um modelo de liberdade das pessoas e um outro, distinto, que protegesse os animais ou a natureza. Ou um, ou outro. Valorizar os animais e a natureza teria necessariamente o efeito de desvalorizar os humanos e a liberdade, porque, ou se escolhe dar valor às pessoas, ou aos animais e à natureza... Esta falsa dicotomia parece reminiscente de uma onda intelectual simplificadora que buscava um princípio único que tudo explicasse e justificasse.

A segunda falácia é a do espantalho (straw man falacy): JPP altera, desvirtuando e empobrecendo, o argumento daqueles de quem discorda para os vencer e descredibilizar. Não é bonito, mas é comum. Ninguém entende que estes e as pessoas são “ontologicamente idênticas”, nem que os animais (e a natureza) deveriam beneficiar de liberdade de expressão, privacidade, propriedade privada, eventualmente de participação cívica, educação e outras. O debate sobre a protecção dos animais gira essencialmente em torno do seu bem estar físico e emocional, no contexto de uma humanidade que se arroga titular única de interesses merecedores de protecção e que industrializou acriticamente os maus-tratos, a tortura e a morte evitável ou injustificável de seres sencientes, conscientes e sofisticados. Quanto a igualarem pessoas e natureza, JPP terá sido vítima de uma “ontológica” distracção… A complexidade do assunto não cabe nestas linhas finais, a superficialidade das palavras de JPP coube e sobrou num par de linhas descuidadas.

Jorge Menezes​