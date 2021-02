Polícia alemã e dinamarquesa dizem ter impedido atentado terrorista

A operação conjunta acabou com a detenção de 14 suspeitos. Nas buscas foram encontrados armas e químicos para fabricar explosivos, bem como uma bandeira do Estado Islâmico.

As polícias alemã e dinamarquesa detiveram 14 pessoas numa operação conjunta que, dizem, desmantelou um grupo que alegadamente preparava um atentado terrorista. Numa conferência de imprensa, esta sexta-feira, os Serviços de Informação Dinamarqueses (PET) anunciaram que nas buscas foram encontradas várias armas, componentes para a fabricação de explosivos e uma bandeira do grupo terrorista Estado Islâmico.

Entre os 14 detidos (13 na Dinamarca e um na Alemanha) sete já foram acusados de “planearem um ou mais atentados terroristas ou de participarem numa tentativa de acto terrorista”. Seis foram levados a tribunal na quinta-feira, estando sob custódia, e o último iria comparecer esta sexta-feira à noite.

As polícias alemã e dinamarquesa afirmam que as cinco mulheres e nove homens detidos estão “associados à mesma tentativa de acto terrorista” e que “têm ligação ou simpatia a organização terrorista”, mas referem que o atentado não era iminente.

Os julgamentos na Dinamarca estão a decorrer à porta fechada e as autoridades dinamarquesas estão a agir com cuidado, segundo Flemming Drejer, chefe operacional do PET, citado pela Der Spiegel, pelo que ainda não foram revelados nem nomes nem nacionalidades. Também não se sabe ainda se o atentado estaria a ser preparado para a Alemanha ou Dinamarca.

Os 15 a 20 polícias armados que se encontravam no interior do tribunal na Dinamarca mostravam a seriedade da situação, como noticiava a estação de televisão dinamarquesa TV2. O próprio Ministro da Justiça da Dinamarca, Nick Haekkerup, afirmou, citado pela Euronews, que “este caso mostra, infelizmente, que a ameaça terrorista na Dinamarca ainda é grave”.

Já no fim-de-semana passado tinham sido detidos três irmãos sírios sob a mesma suspeita, acusados de “preparação de um acto de violência grave capaz de pôr em perigo o Estado”. Segundo a Der Spiegel, duas das detenções ocorreram na Dinamarca e uma em Hessen, na Alemanha, e as autoridades alemãs consideram há ligação entre esses três sírios e os 14 agora detidos. Podem “estar em jogo diversas relações familiares”, referiu a TV2.

As acusações contra os três sírios foram feitas depois buscas da polícia realizadas em ambos os países, tendo sido descobertos “5 kg de enxofre e 5 kg de pó de alumínio”, materiais que podem ser usados para produzir explosivos. Segundo o Ministério Público alemão, estas substâncias foram encomendadas online a uma empresa da Polónia, o que permitiu às polícias seguir o rasto dos acusados.

“Os nossos serviços de segurança impediram novamente um atentado terrorista islâmico”, disse o Ministro do Interior, Horst Seehofer, citado pelo Die Zeit.