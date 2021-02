Covid-19: líderes indígenas denunciam que missionários fazem campanha contra as vacinas na Amazónia

“Fundamentalistas religiosos e missionários evangélicos estão a pregar contra a vacina”, disse Dinamam Tuxá, líder da APIB, a maior organização indígena do Brasil.

As equipes médicas que trabalham para imunizar as aldeias remotas indígenas do Brasil contra o coronavírus encontraram forte resistência em algumas comunidades onde os missionários evangélicos estão a alimentar o medo da vacina, dizem os líderes tribais.