O Correio da Amizade leva afetos às famílias e professores de Santa Maria da Feira

As famílias, professores e educadores de Santa Maria da Feira podem vir a receber uma surpresa durante as próximas semanas. As crianças do município foram desafiadas a mandar uma mensagem (em áudio, vídeo ou escrita) a um amigo, familiar ou professor, através de correio electrónico ou órgãos de comunicação locais.

O Correio da Amizade é já uma tradição no município, mas, este ano, ganhou uma nova roupagem, por causa da pandemia. Criado para reviver a arte de cartas manuscritas, o projecto teve de adaptar o seu método, embora a essência continue a mesma: “Valorizar a troca de afectos, manter os laços de amizade entre educadores e alunos, entre alunos e pessoal não docente, entre pais e filhos” – valores ainda mais importantes devido ao contexto em que nos encontramos, como explica a Câmara em comunicado.

A iniciativa nasceu de uma parceria entre a autarquia, a FapFeira e o Grande Sábio, em Fevereiro de 2014, e faz parte das várias actividades de animação e apoio à família da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do concelho.

As cartas de afecto, como ainda são intituladas, podem ser enviadas através do e-mail do projecto, até ao final de Fevereiro. Nos próximos três sábados, o Correio da Feira e o Jornal N vão publicar as mensagens escritas nas suas edições semanais, enquanto as de voz podem ser ouvidas através do Rádio Clube da Feira (140.7), das 15h às 18h. O Facebook da autarquia também vai participar no projecto e publicar, para além das mensagens em vídeo, todas as outras.