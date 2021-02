Leve os miúdos ao teatro e a ouvir histórias em casa. Sugestões para os mais novos no confinamento

12 de Fevereiro

A revolta dos animais

Maiores de 12 anos

Trata-se de um espectáculo, construído pelo K Cena, a partir do livro A Quinta dos Animais de George Orwell, e que terá uma transmissão online nesta sexta-feira às 18h no Subpalco do Teatro Viriato, no YouTube. No ano passado, apesar da pandemia, o K Cena – projecto Lusófono de Teatro Jovem, que junta grupos de Portugal (Viseu e Lisboa), Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, reuniu-se “através da web” e “o resultado foi um vídeo-espectáculo em formato cadavre-exquis composto por dez capítulos-vídeo a partir da obra A Quinta dos Animais, de George Orwell”. Cada grupo “trabalhou dois capítulos, que lhe foram atribuídos em sorteio, desconhecendo a abordagem ou mesmo a ordem dos capítulos dos restantes parceiros do K Cena, dando origem a uma proposta diversa e múltipla”. Mais informações no site do Teatro Viriato.

13 de Fevereiro e 20 de Fevereiro

Ninho e Voar

Crianças a partir dos 3 meses

São duas criação do colectivo O Som do Algodão: Ninho (13 de Fevereiro), a partir do conto original O Ninho do Urso Gaspar, de Inês Montalvão, e Voar (20 de Fevereiro) sobre o que se sente “quando abrimos as asas”, “a vertigem da liberdade, sentir o vento na cara, uma vontade desmedida de nunca mais voltar”, ou “voar entre embalos nos braços dos pais”, ou, ainda, “ao som das palavras”. O programa Bebeteca, proposto por este colectivo, “é desenhado, em exclusivo para a primeira infância” e pretende dar aos espectadores “uma experiência sensorial, performativa e sonora para partilhar entre famílias”. Os dois espectáculos serão transmitidos online, às 10h30, o preço dos bilhetes é de três euros. Mais informações no site de O Som do Algodão.

13, 20 e 27 de Fevereiro

Sábados com Histórias

Até aos 12 anos

A iniciativa é organizada pela Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, e decorre aos sábados, através das redes sociais da biblioteca municipal (Facebook e YouTube), às 10h30. “Trata-se da dramatização e encenação, pelos serviços educativos da Biblioteca Municipal, de uma história destinada a crianças até aos 12 anos”, lê-se na informação disponibilizada. As próximas histórias, neste mês, serão Gosto de ti noite e dia, de Smriti Prasadam-Halls e Alison Brown; O ponto, de Peter H. Reynolds; e Os sete cabritinhos, de Teixeira Alonso e Teresa Lima. Mais informações na página da autarquia.

Até 14 de Fevereiro

Leituras Encenadas – Viemos reclamar o nosso futuro

Maiores de 6 anos

Na sala online do LU.CA - Teatro Luís de Camões, é possível assistir à leitura encenada, criada e interpretada por Raquel de Oliveira e Vicente Wallenstein, a partir do livro A Cruzada Das Crianças, de Afonso Cruz. A estreia foi a 11 de Fevereiro, mas o vídeo, que pode ser visto no YouTube ou no Facebook, ficará disponível até às 22h30 de 14 de Fevereiro. “No final desta história, o desafio que lançamos é escrever uma carta, agora com o título ‘Viemos reinventar o nosso futuro’. As crianças são convidadas a guardar a sua carta num lugar seguro e a lê-la passados cinco anos. Nessa altura, terão a oportunidade de observar quantos dos seus mundos cabem no mundo do futuro”, lê-se no site.

14 de Fevereiro

Carnaval dos Animais

Dos 3 meses aos 6 anos

A Casa da Música vai transmitir no domingo, às 11h, através dos seus canais digitais, o espectáculo Carnaval dos Animais: “Neste bosque musical, os animais da obra de Saint-Saëns comunicam por melodias e ritmos. Tecem assim a linguagem da sua festa, que adquire a forma de um concerto onde se exploram as sonoridades de instrumentos acústicos e do repertório clássico, em animado convívio com a tecnologia”, lê-se na página da instituição. “Numa leitura muito livre da obra homónima de Camille Saint-Saëns, cinco músicos interpretam várias peças do compositor francês. Ao cuco, pássaro, galinha, leão e humano — uma personagem ancestral deste nosso bosque musical — junta-se um piano capaz de tocar de forma autónoma”, acrescenta a informação disponível no blogue. Trata-se de uma criação de Artur Carvalho, Daniel Sousa, Inês Lapa, Joaquim Alves, Óscar Rodrigues, e Tiago Oliveira, com direcção artística, musical e interpretação de Daniel Sousa (pássaro), Inês Lapa (galinha), Joaquim Alves (homem), Óscar Rodrigues (leão), Tiago Oliveira (cuco).

14 e 16 de Fevereiro

Um desfile de outro mundo

Maiores de 6 anos

Tendo como inspiração o “Carnaval de Barranquilla, uma tradição da Colômbia declarada Património Imaterial da Humanidade pela Unesco”, a ideia deste ateliê para famílias realizado a partir de casa, é a de “construir uma máscara onde os animais ganham destaque”. As oficinas serão naqueles dois dias deste mês, às 10h30, e têm uma lotação máxima de dez participantes. As inscrições, que encerram 48 horas antes da sessão, devem ser feitas através do email museu@museudamarioneta.pt e têm um custo de dois euros por participantes. Mais informações na página online do Museu da Marioneta.

15 e 16 de Fevereiro

Trocar as Voltas

Maiores de 3 anos

As sessões de cinema acontecem na sala online do LU.CA – Teatro Luís de Camões (no facebook e no youtube), a 15 de Fevereiro, às 18h30, e no dia seguinte, às 11h30. Serão exibidos os filmes, de curta duração, Ao Contrário (Hend & Lamiaa); Lobinho o Coelho (Galen Fott); O Lobo Mau Está de Volta (Pascale Hecquet); Bigodes (Pulkit Datta); Princesas e o Dragão e A Árvore com Voz Áspera (Anaïs Sorrentino). Histórias com mundos em que as crianças são os pais e os adultos as crianças, passando por uma família coelho que adopta um lobo, entre muitas outras peripécias. Mais informações no site do LU.CA.

21 a 28 de Fevereiro

Dicionário

Maiores de 6 anos

“Qual é a maior palavra do dicionário? Quantas letras tem? E a palavra ‘dicionário’ estará lá dentro?”. Dicionário, como se explica na página do LU.CA – Teatro Luís de Camões, “é um jogo colectivo proposto às crianças, mas também um desafio aos adultos que as acompanham”. Nos quatro episódios, que serão disponibilizados online pelo LU.CA, “os SillySeason oferecem uma viagem ao universo das palavras, de certas palavras – grandes ou pequenas, fáceis ou difíceis – que se encontram num dicionário” e, para isso, os espectadores e participantes só precisam de ter com eles... um dicionário. A actividade, para maiores de 6 anos, está marcada para os dias 21 Fevereiro; 23 Fevereiro; 25 Fevereiro; e 27 Fevereiro (sempre às 18h30). Cada episódio, com duração de cerca de dez minutos, ficará disponível durante 48 horas no YouTube e Facebook.

23 de Fevereiro e 16 de Março

Leituras para crianças e jovens - Auto da Barca do Inferno e A Cruzada das Crianças

Crianças e jovens do 6.º e 9.º anos

No programa online de leituras do Centro Educativo do Teatro Nacional S. João, actores dão voz a obras como Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, e A Cruzada das Crianças, de Afonso Cruz, ambas com transmissão online naqueles dois dias, às 13h30. A primeira leitura destinada a jovens que frequentem o 9.º ano e a segunda a quem está no 6.º ano. “Auto da Barca do Inferno (1517), a alegoria moral de Gil Vicente, ao devolver-nos uma crítica sobre os vícios e virtudes de personagens-tipo, convida-nos a exercitar, hoje, uma atitude semelhante. De um olhar crítico tece-se também A Cruzada das Crianças, de Afonso Cruz, que se juntará também à leitura”, lê-se no site da instituição. As inscrições devem ser feitas antecipadamente.

De Fevereiro a 16 de Julho

Alice por Cuca Monga – Audiolivro

Maiores de 5 anos

Todas as sextas-feiras, é possível ouvir mais um capítulo de Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho, de Lewis Carroll, em formato de audiolivro. O primeiro já está disponível. Acompanhados por música original do Conjunto Cuca Monga, vários actores dão vida às personagens das duas obras literárias. Trata-se de uma iniciativa inserida no ciclo Festa de Desaniversário, programado pela Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém. Mais informações e primeiro capítulo do audiolivro disponíveis na página da iniciativa.

Até 31 de Março

Oficinas Confinadas

Maiores de 4 e maiores de 6 anos

O Museu da Marioneta tem várias propostas de oficinas para crianças e famílias, nas quais se pode participar, claro, sem sair de casa. São, como se lê no site da instituição, “ateliers de construção de marionetas, para diferentes idades”, que podem ser feitas, por exemplo, a partir de uma “meia colorida e restos de tecidos” ou até de “velhos utensílios de cozinha”. Estas oficinas estão disponíveis por marcação prévia para grupos organizados, nos dias úteis das 10h às 12h e das 14h às 16h, e sujeitas à disponibilidade do museu. As inscrições devem ser feitas através do email museu@museudamarioneta.pt ou do telefone 213942810. Têm o custo de dois euros por participante.

Espectáculos online durante o confinamento

Para bebés (berçário e creche)

O Teatro do Biombo tem online, “durante todo o período de confinamento”, dois espectáculos, pensados para os pequenos espectadores com idades de berçário e creche: Piu e Lagartinha. “Na compra do bilhete-vídeo, fica com acesso ao espectáculo através de uma plataforma online. Estará disponível para visualização, protegido por uma password, durante todo o período de confinamento. Pode ver e rever as vezes que quiser. Este bilhete contém também, sugestões de interactividade para fazer com os seus filhos no decorrer e após o espectáculo”, lê-se no site da companhia. Cada bilhete custa oito euros.

Em exibição

Salinha online

Dos 3 aos 8 anos

Na salinha online do Teatro Nacional D. Maria II está em exibição o espectáculo Onde é a guerra, com encenação de Catarina Requeijo, voltando a exibir-se, neste confinamento, “mais de 20 histórias pensadas para a infância e realizadas por diversos artistas, a partir das suas próprias casas”. Mais informações na página da instituição.

Em permanência

Treina como um astronauta? Em casa

Do pré-escolar ao 9.º ano

É apenas uma das propostas disponíveis no site Ciência Viva, para serem feitas em casa. Neste caso, o objectivo é exercitar o corpo e treinar como se as crianças e jovens se estivessem a preparar para uma missão espacial. O treino inclui vários módulos, de “saltar para a lua”, passando por “treino de força da tripulação”, até “desenvolver os músculos de um astronauta”, entre outros.