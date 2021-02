A nutricionista Márcia Gonçalves assume, no seu blogue Compassionate Cuisine (em português, Cozinha com Compaixão), a missão a divulgação de receitas vegetarianas criativas. Faz parte dos Pares do Ímpar.

Não sei se é o conforto que uma taça de massa, fumegante, me transmite (ou a comodidade de economizar na limpeza de mais um tacho…), mas encontro sempre uma enorme satisfação nestas receitas de estufados com massas.

E quase sempre, seguem os mesmos princípios: começamos por refogar os elementos aromáticos (cebola, alho, ervas aromáticas secas, podendo conter tomate ou outros legumes); juntamos a massa e um líquido que vai unir o sabor de todos os ingredientes do prato (cujo sabor também pode complementar ou enriquecer o estufado, p.e. vinho, caldos caseiros…) mas, em quantidade suficiente para no final da confecção da massa, obtermos um molho com a textura desejada.

Nesta receita, utilizei uma parte do feijão branco e abóbora e cebolas salteadas, para dar mais corpo ao molho. Para lhe dar sabor utilizei louro, colorau e orégãos. Por fim, envolvi também espinafres e cogumelos salteados, cuja adição é opcional.

Estufado de massa e feijão branco com molho cremoso de abóbora

4 porções

Dificuldade: 1/5

Tempo de preparação: 30 min

Ingredientes:

½ colher de sopa de azeite

200 g de cogumelos castanhos

100 g de espinafres

Uma pitada de sal e pimenta preta acabada de moer

½ colher de sopa de azeite

1 cebola cortada em cubos

½ abóbora-menina (400 g) cortada em cubos

4 dentes de alho picados

½ lata de tomate pelado/triturado (200 g)

2 folhas de louro

1 colher de chá de orégãos

½ colher de chá de colorau

¼ colher de chá de piripíri moído

800 mL de água

520 g de feijão branco cozido (1 lata grande)

1 ½ chávenas (~160 g) de massa a gosto

4 colheres de sopa (20 g) de salsa fresca picada

1 colher de sopa de sumo de limão (cerca de ½ limão pequeno)

Uma pitada de sal e pimenta preta acabada de moer

Procedimento:

1. Para saltear os cogumelos: comece por aquecer o azeite numa frigideira antiaderente e junte os cogumelos. Salteie durante cerca de 5 a 6 minutos, mexendo apenas ocasionalmente para promover a caramelização dos cogumelos. Junte os espinafres e tempere com uma pitada de sal e pimenta preta. Salteie mais 1 a 2 minutos até os espinafres amolecerem. Reserve.

2. Numa panela larga preferencialmente antiaderente, aqueça ½ colher de sopa de azeite, juntamente com a cebola, a abóbora, e 1 a 2 colheres de sopa de água. Refogue os legumes durante cerca de 6 minutos, até a cebola ficar translúcida, mexendo frequentemente. Junte o alho, e envolva; depois de libertar os seus aromas no refogado, adicione o tomate triturado, o louro, os orégãos, e o piripíri, e deixe cozer até levantar fervura (se utilizar tomate fresco, deve cozer até ficar completamente reduzido a molho).

3. Num copo medidor, meça cerca de 800 mL de água e junte cerca de metade da quantidade do refogado de abóbora, assim como 4 colheres de sopa do feijão branco, e triture com recurso a uma varinha mágica. Junte este preparado ao refogado na panela, assim como o restante feijão, a massa, uma pitada de sal e pimenta preta. Coza, mexendo ocasionalmente para que a massa não se cole no fundo da panela durante cerca de 8 a 10 minutos. Retire do lume assim que a massa estiver macia, descarte as folhas de louro e envolva o sumo de limão, o salteado de cogumelos e os espinafres. Ajuste os condimentos a gosto. Sirva o estufado em taças e guarneça com salsa fresca picada.