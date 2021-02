Neste Dia dos Namorados, a Casa da Tradição tem uma proposta de “comer e chorar por mais”

Neste Dia de São Valentim, a palavra de ordem pode até continuar a ser “confinar”, mas isso não quer dizer que os habituais jantares românticos tenham de acabar com um pilha de loiça interminável na cozinha.

O restaurante Casa da Tradição tem uma proposta de abrir o apetite para todos os casais lisboetas. Preparado por Samuel Mota – o cozinheiro que não gosta de ser chamado de chef e que prefere o avental à jaleca -, o Menu São Valentim custa 68 euros e, como nesta época tudo vem aos pares, é suficiente para deliciar duas pessoas.

O menu começa por oferecer um snack de lascas crocantes de Queijo da Ilha. Para entrada, os casais podem contar com vieiras em marinada de pimentos, puré de manga, pickles de cebola roxa e milho crocante, seguidos de um Bife Wellington, como prato principal – acompanho de Couve de Bruxelas, Cenouras glaceadas e frutos secos. Por fim, a sobremesa conta com um Tiramisu de chocolate branco e framboesa. No meio disto tudo, a Casa da Tradição ainda oferece uma garrafa de vinho Rosé.

Para os casais que preferirem escolher a sua própria ementa, ou para aqueles que não têm ninguém para celebrar o dia, o restaurante lisboeta tem disponível, como entradas, croquetes de cabra (7,50€), pastéis de bacalhau com queijo da Serra (7,50€), morcela de arroz (€6), uma tábua de presunto Pata Negra (12,50€) e até uma sopa de rabo de boi (9€). Apelidado como “estrela da casa”, o Bife Wellington também faz parte do menu dos pratos principais, em conjunto com uma perna de cordeiro assada (28€), acompanhada por arroz no forno. Já na secção das sobremesas, o Tiramisu de chocolate branco (8€) volta a figurar, ao lado de um bolo mousse de chocolate S. Tomé 70% (€14), de churros populares com doce de leite e chocolate (€9) e uma mousse de chocolate, atipicamente portuguesa, com chocolate S. Tomé 70% e toque de Flôr de Sal (€8).

Estes produtos estão todos disponíveis no website da Casa da Tradição. As entregas são feitas em embalagens em vácuo, para que não se perca pitada do tempero do chef, e estão disponíveis para os habitantes de Lisboa e Setúbal.