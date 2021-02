Com o Carnaval confinado, ainda há folia no ar (e online)

Cancelados os tradicionais desfiles e festejos na rua, os cortejos carnavalescos passam para o online, com transmissões, bailes, memórias e muito samba. Eis algumas ideias para trocar as voltas (e as máscaras) à pandemia.

Estarreja vai ao baú das memórias

Aquele que é um dos maiores e mais antigos cortejos carnavalescos do país convida os foliões a acompanhar a festa à distância, através das plataformas digitais do Carnaval de Estarreja e do município. Aos apontamentos decorativos espalhados pela ruas, para que a identidade da cidade não caia por terra, junta-se um programa online cujos pontos altos passam pelas transmissões da edição do ano passado do Desfile Nocturno das Escolas de Samba (12 de Fevereiro, às 21h30) e do Grande Corso (14 e 16 de Fevereiro, às 15h), e pela Noite de Folia com o DJ Camões (na segunda-feira de Carnaval). A alinhar o cartaz está também a campanha de sensibilização para as medidas de prevenção da Covid-19, com a mascote Lókas a lembrar a etiqueta dos tempos que correm.

Loulé à janela

Com o tema apontado à Covid-19, Loulé põe a circular um autocarro musical que leva o ritmo do Carnaval ao domicílio, para ver e ouvir das janelas. Alimentando a chama de uma tradição que leva já mais de cem anos, há enfeites e fotografias de edições anteriores na Avenida José da Costa Mealha (o “sambódromo louletano”), uma exposição virtual com imagens de desfiles e memórias nas redes sociais da autarquia (entre 14 e 16 de Fevereiro) e um baile com o samba da Orquestra Fora d’Horas, transmitido online e aberto ao mundo inteiro (dia 15, a partir das 21h30, no Facebook da Câmara Municipal de Loulé).

Podence à varanda

O tradicional Entrudo Chocalheiro, considerado “o mais genuíno Carnaval” de Portugal e elevado, em Dezembro de 2019, a Património Imaterial da Humanidade, faz a festa online. Os Caretos de Podence vão chocalhar à “varanda dos portugueses” (domingo, dia 14, a partir das 16h) e “queimar” o coronavírus (dia 16). Pelo meio, a 15, há espaço para uma webinar que junta os Caretos a manifestações culturais de carnaval e mascarados de outras zonas do mundo, como Bélgica, Grécia, França, Colômbia, Brasil ou Espanha.

Bragança com todos

Junte-se o melhor da gastronomia transmontana a uma das mais autênticas tradições de Inverno e o resultado é este evento “único e genuíno”. Numa edição que torna a celebrar os dois filhos da terra – o enchido feito de ossos do espinhaço acompanhado por feijão seco com casca e os tradicionais mascarados vindos das entranhas do mundo rural –, o Festival do Butelo e das Casulas e o Carnaval dos Caretos mudam os festejos para a internet (Facebook do município), para “chegar a todos os portugueses”. Na montra, até 16 de Fevereiro, estão vendas online para apoiar os produtores locais (fumeiro, casulas, azeite, mel, licores e artesanato podem ser adquiridos através da plataforma Dott/CTT), aulas de culinária, oficinas e exposição de máscaras e os Diálogos com Arte do actor André Gago.

Torres Vedras em movimento

Com os festejos cancelados, Torres Vedras vira-se para o Carnaval em Casa. É esse o nome do movimento criado por seis associações da cidade – Real Confraria do Carnaval de Torres, Ministros & Matrafonas, Lúmbias, As Marias Cachuchas, Fidalgos do Carnaval de Torres Vedras e SacÁdegas – que com os foliões confinados, quer passar uma mensagem de esperança e alegria para este Carnaval e os outros que virão. O programa estende-se até dia 17 e passa por trios eléctricos online, música romântica para o São Valentim, concursos de máscaras, desfiles de matrafonas à varanda, uma tertúlia e o Enterro do Entrudo. Tudo com distância de segurança, em www.carnavalemcasa.pt.

Alte em maratona

Situada no sopé da serra do Caldeirão, a aldeia algarvia tem créditos reconhecidos no que respeita à tradição do Entrudo. Da sátira às histórias de humor, passando pelos bailaricos e danças de mascarados, o Carnaval de Alte vive-se este ano à distância, através das plataformas digitais, numa emissão especial de cinco horas (dia 14 de Fevereiro, a partir das 16h). Em directo da Casa do Povo, com a ajuda de depoimentos, vídeos e fotografias, percorre-se um século de história, dando a conhecer a evolução dos carros alegóricos, os temas que inspiraram a sátira social e todo o envolvimento da comunidade. A fechar a folia, está marcado um baile interactivo que desafia o público a dançar e a enviar o respectivo registo (em foto ou vídeo), para partilha em tempo real.

Lisboa em blocos, com direito a playlist

Motores de uma nova imagem do Entrudo em Lisboa, os Blocos de Carnaval de rua mantêm o espírito vivo transpondo a música, as mensagens de crítica política e social e a alegria da festa para o plano online, entre 13 e 16 de Fevereiro. Sob o signo #lisboacarnavalemcasa, num movimento com a curadoria os blocos Baque do Tejo, Baque Mulher, BatucaBoa, Blocu, Bué Tolo, Carvalho em Pé, Colombina Clandestina, Lisbloco, Sardinha Imperial, Sardinhas Nómades e Se Calhar é Funk, há lugar a concertos, conversas, performances, vídeos e uma mostra virtual.



Com a folia confinada, o LU.CA - Teatro Luís de Camões, em Lisboa, põe de lado as habituais brincadeiras de Carnaval (onde entram histórias, personagens e partidas mascaradas) e aposta tudo na banda sonora dos festejos. Para dar música aos foliões, está disponível na sua conta de Spotify uma Playlist para Brincar com o Carnaval, desenhada pelo DJ e produtor Tiago Miranda que, entre outros créditos, acumula noites aos comandos da pista do Lux Frágil, em Lisboa.

Évora com PédeXumbo

A associação cultural PédeXumbo propõe uma Gala d’Entrudo online, animada pelo Duo AVC e pelo DJ Delay, com direito a um concurso de máscaras que premeia o vencedor com um bilhete para a próxima edição do Entrudanças, a realizar em 2022. O encontro está marcado para dia 14 de Fevereiro, às 15h02, na página de Facebook da PédeXumbo.