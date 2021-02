Já houve um tempo em que gostava muito mais de tintos do que de brancos. Julgo até que me iniciei no vinho com tintos. Mas, a partir de certa altura, passei a ser mais ecléctico e percebi que a glória, de acordo com as circunstâncias, pode estar em qualquer tipo de vinho, até mesmo num rosé, o género que, confesso, menos aprecio.