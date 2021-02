Máscaras, incensos e dragões: as imagens do Ano Novo Chinês

Os chineses acreditam que a energia do início do ano é aquela que vai permanecer ao longo dos 12 meses seguintes. O Ano do Boi iniciou-se esta sexta-feira e, mesmo em pandemia de covid-19, houve quem saísse à rua para o celebrar.

Todos os anos são regidos por um dos 12 animais que subiram ao palácio de Buda, em resposta ao chamamento de Deus, e que completam o zodíaco chinês. 2021 traz uma “mensagem de esperança: o ano será de recuperação, desenvolvimento e crescimento”, refere o Museu do Oriente que, em colaboração com a Revista de Macau e de Peter So, mestre de feng shui, partilha algumas das previsões para este ano.