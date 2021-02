Mudanças nos “vistos gold” passam para 2022

O Governo anunciou em Dezembro que as novas regras da concessão de autorizações de residência para investimento (ARI) iam entrar em vigor a 1 de Julho, com um “regime transitório durante 2021 e 2022” em que “se vai sucessivamente aumentando o valor dos investimentos previstos e reduzindo a possibilidade da sua aplicação às áreas metropolitanas”.

No entanto, e conforme estipula o diploma publicado esta sexta-feira em Diário da República, o decreto-lei apenas vai entrar em vigor a partir de 1 de Janeiro do ano que vem, dando assim ao mercado um ano para se adaptar às novas regras.

As alterações estipulam que os ARI, mais conhecidos por “vistos gold”, ligados aos imóveis, passem a ser apenas aplicados aos territórios do interior do país e aos Açores e à Madeira, sem mudanças nos valores em causa. Até aqui, estes têm-se concentrado no litoral, com destaque para a área de Lisboa, que domina a concessão de “vistos gold” (8881 do total de 9444 ARI concedidos desde 2012 até agora).

De resto, há duas tipologias que se mantêm iguais, e que são as que diz respeito à “criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho” (com apenas 17 “vistos gold” até agora), e à “transferência de capitais no montante igual ou superior a 250.000 euros, que seja aplicado em investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou manutenção do património cultural nacional”.

Todas as outras tipologias sobem os valores, nomeadamente a que requer a transferência de capitais no montante igual ou superior a 350.000 euros aplicado em actividades de investigação científica, e que nunca foi utilizada por investidores.

No caso na transferência de capitais, o montante mínimo sobe de um milhão de euros para 1,5 milhões, e os restantes sobem de 350 mil euros para 500 mil.