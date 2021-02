Portugal inicia qualificação para o Mundial contra a Geórgia

A Rugby Europe anunciou nesta sexta-feira o calendário para o Rugby Europe Championship deste ano, competição que, em 2021 e 2022, servirá de fase de apuramento para o Mundial 2023, prova que será realizada em França. Portugal começa por jogar em casa contra a Geórgia, o principal candidato a vencer a prova.

Segundo o emparelhamento divulgado pelo organismo que tutela o râguebi europeu, a selecção nacional vai receber no próximo mês de Março os três países que serão, em teoria, os principais rivais de Portugal na qualificação.

Assim, a estreia dos “lobos” no Rugby Europe Championship 2021 será a 6 ou 7 de Março em solo português contra a Geórgia, seguindo-se um confronto também em Portugal, frente à Roménia (13 ou 14 de Março), e Espanha (27 ou 28 de Março).

Devido à pandemia, que prolongou o Rugby Europe Championship 2020 durante oito meses, as duas últimas jornadas da competição vão apenas realizar-se no Verão. O quarto jogo do “XV” comandado pelo francês Patrice Lags será fora, a 10 ou 11 de Julho, contra o vencedor do play-off entre a Bélgica (última classificada do o Rugby Europe Championship 2020) e a Holanda (vencedor do o Rugby Trophy Championship 2020).

A derradeira partida será na semana seguinte, o que evitará que a selecção portuguesa encontre na Rússia o frio e a neve habitual nos jogos em Fevereiro ou Março.

Se Portugal evitar o último lugar, em 2022 voltará a disputar o Rugby Europe Championship, invertendo-se a ordem dos jogos.

Garantem o apuramento para o Mundial 2023 as duas selecções que garantam mais pontos nas edições de 2021 e 2022 da prova, enquanto o terceiro classificado terá ainda a oportunidade de disputar uma fase de repescagem.