Luis Díaz e Uribe suspensos por um jogo

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu, esta sexta-feira, os portistas Luis Díaz e Matheus Uribe com um jogo de suspensão, na sequência das expulsões de que foram protagonistas no jogo com o Sp. Braga, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Expulso com vermelho directo, após agressão a Ricardo Esgaio, o colombiano Uribe teve o castigo reduzido em um quarto por não ter infracções disciplinares há mais de um ano. Já Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, foi sancionado com 15 dias de suspensão depois do encontro da Taça.

O CD da FPF instaurou ainda processos disciplinares ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e ao central Pepe, por críticas à arbitragem do encontro com o Belenenses SAD.

Segundo o comunicado divulgado pelo CD, a abertura dos procedimentos disciplinares surge na sequência de “participações disciplinares apresentadas pelo Conselho de Arbitragem da FPF e da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem através de declarações proferidas a órgãos de comunicação social e redes sociais, bem como em newsletter de clube”.

Após o empate 0-0 no terreno do Belenenses SAD, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, lançou duras críticas à equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo, num encontro que ficou marcado pela lesão do portista Nanu, após um choque com o guarda-redes adversário, Kritciuk.

Presidente do Boavista também visado

O CD instaurou, igualmente, um processo disciplinar ao presidente do Boavista por “ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem”.

“Instauração de processo disciplinar a Vítor Murta, na sequência de participações disciplinares apresentadas pelo Conselho de Arbitragem da FPF e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem através de declarações proferidas a órgãos de comunicação social”, refere o comunicado publicado no site oficial do organismo.

Vítor Murta queixou-se que o clube portuense foi “roubado” na derrota caseira frente ao Gil Vicente (1-2), em jogo da 17.ª jornada da I Liga, considerando que o juiz lisboeta Hélder Malheiro “não tem qualidade e categoria para entrar no Bessa”.