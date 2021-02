Famalicão e Belenenses SAD prolongam ciclos sem vitórias

Empate sem golos no Minho no arranque da 19.ª jornada do campeonato.

Não houve golos no jogo que marcou o arranque da 19.ª jornada da Liga. No Minho, o Famalicão não foi além de um nulo diante do Belenenses SAD, expondo-se ao risco de cair para um dos lugares de despromoção.

Foi um jogo com poucas oportunidades de parte a parte, sendo que a melhor ocasião do Belenenses SAD surgiu por volta dos 15’, na sequência de um canto. Ao segundo poste, Tomás Ribeiro falhou o alvo por duas vezes: o primeiro remate foi defendido por Luiz Júnior, o segundo foi para fora.

Aos 29’, Gil Dias ainda conseguiu assustar André Moreira, naquele que foi o único lance de verdadeiro perigo do Famalicão no primeiro tempo, concluindo com um remate ao lado uma boa jogada colectiva dos anfitriões.

Nos instantes finais do encontro, Afonso Sousa ainda testou os reflexos de Luiz Júnior, com um remate de fora da área, e Anderson fechou a partida com um remate à meia-volta que saiu ligeiramente por cima da baliza do Belenenses SAD.

Foi o o quinto jogo seguido do Famalicão sem vencer no campeonato (quatro derrotas e um empate), enquanto o Belenenses SAD, que é 11.º classificado, somou o quarto consecutivo sem triunfar (três empates e uma derrota).