Dúvidas sobre a continuação de Djokovic num Open sem público

Um novo confinamento decretado pelo primeiro-ministro do estado de Victoria vai permitir o prosseguimento do Open da Austrália, mas sem público. Os 19 casos de covid-19 detectados em Melbourne originaram esta medida que irá estender-se, para já, durante cinco dias. Mas como Melbourne Park foi considerado um “local de trabalho”, os tenistas ainda em prova vão poder continuar a exercer a sua profissão, embora em condições semelhantes ao do último Open dos EUA, realizado do início ao fim, sem espectadores.

O encontro entre Novak Djokovic e Taylor Fritz foi mesmo interrompido a meio do quarto set, cerca das 23h30 locais, para retirar os espectadores presentes na Rod Laver Arena, obrigados a estar em casa a partir da meia-noite. Nessa altura, Djokovic queixava-se de dores na zona da anca direita, enquanto Fritz (31.º no ranking mundial) ia somando pontos e recuperando no marcador, que dava vantagem ao líder do ranking por dois sets a um.

A paragem de 10 minutos foi benéfica pois deu mais tempo para que os analgésicos e anti-inflamatórios começassem a fazer efeito. Djokovic não foi a tempo de salvar o quarto set, mas entrou na partida decisiva mais sólido, ágil e focado. Um break no sexto jogo deu ao sérvio de 33 anos o ascendente no encontro, concluído em três horas e meia.

“Esta é uma das minhas vitórias mais especiais. Não interessa em que ronda ou contra quem é; ganhar nestas circunstâncias é algo que vou lembrar para sempre”, admitiu Djokovic, após vencer, por 7-6 (7/1), 6-4, 3-6, 4-6 e 6-2. Quanto ao duelo nos oitavos-de-final, com Milos Raonic – a quem ganhou os 11 duelos já realizados –, há mais dúvidas que certezas. “Não sei se vou recuperar em menos de dois dias, não sei se vou entrar no court ou não. Estou apenas muito orgulhoso do que fiz esta noite”, disse o sérvio, que procura aqui o nono título no mesmo torneio do Grand Slam – um feito só conseguido por Rafael Nadal, em Roland Garros.

Raonic (14.º) cedeu um set ao húngaro Marton Fucsovics (55.º), mas graças a 47 winners (incluindo 13 ases), venceu, por 7-6 (7/2), 5-7, 6-2 e 6-2. Na mesma secção do quadro está Alexander Zverev (7.º) que eliminou Adrian Mannarino (36.º) sem ceder qualquer set e vai também defrontar um sérvio, Dusan Lajovic (27.º).

Na despedida de Melbourne Park, os adeptos australianos fizeram a festa na John Cain Arena, a apoiar o mais espectacular tenista da casa (e provavelmente do mundo), Nick Kyrgios, na árdua missão de superar Dominic Thiem, vice-campeão em 2020 e vencedor do último Open dos EUA. Enquanto o austríaco protagonizava o melhor ano da carreira, Kyrgios (47.º) preferiu não competir mais após a paragem competitiva, em Março, causada pela pandemia.

No seu segundo torneio em 12 meses, o virtuoso tenista de Camberra demonstrou que tem ténis suficiente para vingar nos courts rápidos, mas a opção pela diversão em detrimento da eficácia contribuiu para a derrota. Ao fim de hora e meia de jogo, Thiem (3.º) logrou finalmente quebrar o serviço adversário o que lhe permitiu ganhar o terceiro set, e na partida seguinte, quando teve a possibilidade de fazer o 5-4, Kyrgios quis bater um half-vólei entre as pernas, falhou e precipitou o break fatal. No set decisivo, Thiem foi mais forte e fechou ao fim de três horas e 21 minutos: 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 e 6-4.

“Já estava a aceitar que ia perder, mas desde do US Open que nada é impossível”, afirmou Thiem, recordando a final em Nova Iorque, em que venceu Zverev, após ceder os dois sets iniciais. Noa “oitavos”, defronta Grigor Dimitrov (21.º) que beneficiou da desistência de Pablo Carreño Busta (16.º).

Autor de 25 ases de um total de 52 winners, mas também de 47 erros directos, Kyrgios continua sem conseguir derrotar um top-5 num Grand Slam desde que eliminou Rafael Nadal no torneio de Wimbledon de 2014.

A grande revelação no quadro masculino é Aslan Karatchev (114.º), que terminou 2020 com 18 vitórias em 20 encontros realizados no Challenger Tour, apurou-se para o Open através do qualifying e no quadro principal ainda não perdeu um set. Na terceira ronda, o russo de 27 anos superou Diego Schwartzman (9.º), com um triplo 6-3 e vai agora medir forças com Felix Auger-Aliassime (19.º) – que venceu o duelo canadiano, com Denis Shapovalov (12.º), por 7-5, 7-5 e 6-3.

O quinto dia do Open viu as favoritas da metade inferior do quadro vencerem em dois sets e criarem enormes expectativas para os embates dos oitavos-de-final: Simona Halep (2.ª)-Iga Swiatek (17.ª), Naomi Osaka (3.ª)-Garbiñe Muguruza (14.ª) e Aryna Sabalenka (7.ª)-Serena Williams (11.ª).

Destaque para a terceira presença de Su-Wei Hsieh nos “oitavos” do Open, desde a sua estreia, em 2008. No “combate” entre duas pesos-pluma, Hsieh (71.ª), de 57kg, derrotou Sara Errani (134.ª), 60kg, por 6-4, 2-6 e 7-5, após ganhar os quatro derradeiros jogos. A tenista nascida há 35 anos em Kaohsiung (Taipé) é a actual número um do ranking mundial de pares e vai lutar por um inédito lugar nos quartos-de-final com a checa Marketa Vondrousova (20.ª).