Arteta e as ameaças à família: “Estamos todos expostos”

Se fosse só com ele, Mikael Arteta lidaria bem com isso, e já deve estará mais que habituado na sua longa carreira no futebol, primeiro como um médio criativo de eleição, depois como treinador ainda a dar os primeiros passos. Mas o técnico espanhol do Arsenal revelou nesta sexta-feira que não foi apenas ele o alvo de mensagens insultuosas e ameaças de morte online. Também a sua família as recebeu e isso, para o técnico espanhol do Arsenal, é inaceitável.

“Não sou o único que sofre estas coisas. Quando ganhas, é tudo lindo e és incrível e és o melhor treinador, mas quando perdes é exactamente o contrário. É a realidade. Não é agradável quando essas coisas são dirigidas a mim, mas aguento. Quando mexe com a minha família, a história é diferente”, declarou nesta sexta-feira o técnico da formação londrina.

Sobre as ameaças que ele próprio terá recebido, Arteta prefere não falar sobre isso. “Não o quero fazer, mas acho que estamos todos expostos nesta indústria. Por isso é que preferiria não ler porque iria ficar muito mais afectado pessoalmente a partir do momento em que isso mexe com a minha família. Isso já aconteceu, o clube soube e tentámos fazer alguma coisa”, assinalou Arteta.