Sexta, na TV: Mad Max, o Verão de Serebrennikov e hip-hop Eléctrico

Cinema

Síndrome de Estocolmo

Cinemundo, 12h55

Estocolmo (Suécia), Agosto de 1973. Um ex-presidiário entra de rompante num banco e faz reféns. Exige um milhão de dólares, um Mustang 302 e a libertação de um amigo que está a cumprir pena. No meio das negociações, os reféns cedem ao charme do assaltante, tomando partido do criminoso e não das autoridades que os tentam salvar. Com Ethan Hawke, Noomi Rapace e Mark Strong como protagonistas, uma comédia de acção inspirada em factos verídicos, escrita e realizada por Robert Budreau.

The Operative - Agente Infiltrada

TVCine Top, 21h30

Uma espia (Diane Kruger) que foi recrutada pela Mossad e se desvinculou da agência desaparece sem deixar rasto, a não ser uma chamada bizarra que fez ao seu superior (Martin Freeman). Ele é então convocado a Israel para tentar procurá-la. Um thriller do israelita Yuval Adler, baseado num romance de Yiftach Reicher-Atir, que foi agente dos serviços secretos.

Mad Max: Estrada da Fúria

AXN, 22h

Tom Hardy, Charlize Theron e Nicholas Hoult integram o elenco deste thriller de acção em cenário pós-apocalíptico e carregado de adrenalina. O realizador George Miller retoma assim as aventuras da lendária personagem que apresentou em 1979, com Mad Max - As Motos da Morte, que encheu salas de cinema de todo o mundo e deu a Mel Gibson o reconhecimento internacional. O filme original, bem como a sequela Mad Max 2 - O Guerreiro da Estrada passam no Fox Movies, a partir das 00h20.

Verão

RTP2, 22h53

Anos 1980. A cultura underground chega à União Soviética. Sob a influência de artistas como Led Zeppelin ou David Bowie, o rock agita multidões e marca toda uma geração. Viktor Tsoi, de 19 anos, ganha notoriedade no panorama musical e torna-se um marco cultural da época. Este filme debruça-se sobre os primeiros tempos da sua carreira, assim como momentos polémicos da vida pessoal, como o triângulo amoroso com o músico Mayk Vasilievich Naumenko e a mulher dele, Natasha. Um drama musical dirigido por Kirill Serebrennikov, com Teo Yoo, Irina Starshenbaum e Roman Bilyk.

Música

Eléctrico

RTP1, 00h43

O hip-hop marca o flow deste frente-a-frente ao vivo entre Grognation, quinteto da linha de Sintra, e o rapper e compositor Regula, já apelidado de “António Variações do hip-hop” (além de ser adepto de misturas de estilos, também é barbeiro).

Sandra Correia - Aqui Existo

RTP2, 1h43

Concerto de apresentação de Aqui Existo, o álbum que a fadista de Santa Maria da Feira lançou em 2018, três anos depois de “Perspectiva”.

Documentário

Cidade Marconi

TVCine Edition, 22h

Estreia de Ricardo Moreira na realização de longa-metragem, Cidade Marconi é uma obra experimental, focada nos projectos/impasses de transformação de uma paisagem (a Serra de Carnaxide) e trabalhada na relação entre a música e a fotografia. O filme abre mais um ciclo de colaboração entre o festival e o TVCine, que passa uma selecção de três documentários ali exibidos. Na próxima sexta-feira, é a vez de El trabajo o a quién le pertenece el mundo, de Elisa Cepedal; na seguinte, É Rocha e Rio, Negro Leo, de Paula Gaitán.

Infantil

Aqui Há Gato! (V. Orig.)

Nos Studios, 10h30

Comédia para toda a família, com realização de Barry Sonnenfeld, sobre um homem obcecado pelo trabalho que dá por si no corpo de um gato. Para recuperar a forma humana, tem de perceber erros passados, rever prioridades e criar novos laços com a família – o que não é nada fácil quando se tem quatro patas e bigodes. O elenco inclui Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell, Cheryl Hines, Malina Weissman e Christopher Walken, entre outros.

Gabby Duran: Alien Total

Disney Channel, 19h40

Maratona de nove episódios, rematada pela estreia dos dois últimos da primeira temporada. Baseada nos livros de Daryle Conners e Elise Allen, a série segue as aventuras de uma adolescente que tem uma ocupação do outro mundo: ser babysitter de um grupo de crianças alienígenas.