John Carpenter: o príncipe das trevas está na boa

O telefone toca em casa de John Carpenter. Sandy King, produtora e esposa do realizador, atende. Reage de forma agressiva, pergunta quem está ao telefone. Queremos falar com John Carpenter, dizemos. “John? Que John?” Quando percebe que se trata de um jornalista, muda subitamente o tom. Parte-se a rir, pede desculpa pela antipatia. “É que temos apanhado uma série de chamadas a gozar”, conta. Chama o marido, rindo-se, explica-lhe que foi grosseira porque achava que estavam a ligar para casa dos Carpenter a gozar. Não, não eram partidas telefónicas: era o Ípsilon a telefonar e as chamadas a cairem quando o lado de lá da linha atendia.