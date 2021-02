Já há nova canção e vídeo de António Zambujo, no seu registo mais intimista

É o primeiro avanço do novo álbum que será editado a 23 de Abril e que foi gravado durante o confinamento do ano passado. Um disco apenas para voz e violão.

Foi durante o confinamento do ano passado que António Zambujo resolveu gravar um novo álbum. Agora, no presente confinamento, aí está o primeiro single que resulta desse registo. Chama-se Lote B e é o single de avanço de António Zambujo Voz e Violão, o nono álbum de Zambujo, oitavo de originais, que tem edição prevista para 23 de Abril e pode ser adquirido, a partir desta sexta-feira, numa pré-venda exclusiva Fnac.

O reencontro com um dos mais populares artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música portuguesa, é feito através de uma canção onde se ouve a sua voz trauteando: “Só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, vim tocar p’ra ti, uma canção que te escrevi, quando alguém me diz, o teu amor não mora aqui.” É esse o mote daquele que parece ser, muito provavelmente, o disco mais intimista da sua discografia.

Com letra de Pedro da Silva Martins, que é co-autor da música com Luís José Martins, o videoclipe, também revelado esta sexta-feira, conta com a animação e realização de Pedro Serrazina. No álbum, o músico inspira-se no nome de um dos discos da sua vida, João Voz e Violão, álbum de João Gilberto editado em 1999, naquela que o próprio músico descreve como um regresso ao essencial, de forma acidental, pelo contexto de pandemia.