A família de que se fala: Black Country, New Road

Quando tinham apenas dois ou três temas em nome próprio já havia quem os considerasse uma das bandas mais transformadoras do Reino Unido, graças a um som onde se notam traços de rock mutante e de sensibilidade jazzística, mas que é acima tudo livre, desconcertante e desafiante. Não é por isso um mistério o álbum de estreia dos Black Country, New Road, todos eles com pouco mais de vinte anos, o septeto inglês que acaba de lançar For The First Time, o tipo de obra que vai expondo, em doses semelhantes, distinção, poesia, catarse e romance.