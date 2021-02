Uma ópera setecentista no mundo lunar

Os Músicos do Tejo têm realizado nos últimos anos um valioso trabalho em torno da música dramática setecentista, com destaque para o repertório português e obras como La Spinalba (Naxos 2012) e Il Trionfo d’Amore (Naxos 2015), de Francisco António de Almeida. Na sua mais recente gravação, o agrupamento criado em 2005 por Marcos Magalhães e Marta Araújo, dá vida a mais uma ópera de vulto da História da Música em Portugal: Il mondo della luna, com música de Pedro António Avondano (1714-1782) a partir do famoso libreto de Carlo Goldoni, que também inspirou compositores como Galuppi, Piccini, Haydn e Paisiello, entre outros.