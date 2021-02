Engenheira bioquímica Paula Alves eleita para academia norte-americana

A engenheira bioquímica Paula Alves foi eleita membro da Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos, sendo a primeira mulher portuguesa, anunciaram as instituições onde trabalha, no Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência.

O anúncio da eleição foi feito em comunicado conjunto esta quinta-feira pelo Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB) António Xavier e pelo Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (IBET), em Oeiras.

Paula Alves está entre os novos membros que serão empossados em Outubro, coincidindo com o encontro anual da academia norte-americana.

Para a investigadora do ITQB e directora-executiva do IBET, citada no comunicado, trata-se do “reconhecimento do impacto” do seu “contributo para o avanço de produtos biológicos inovadores” e do seu “empenho em formar cientistas e engenheiros”.

Aproveitando a efeméride que se assinalou na quinta-feira, a engenheira bioquímica defendeu que é necessário “trabalhar para cativar mais jovens mulheres para o mundo das engenharias”, onde continua a haver “um grande desequilíbrio de género”.

De acordo com um relatório divulgado também na quinta-feira pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), as mulheres representam 28% dos graduados em engenharia.

A eleição de Paula Alves, professora da Universidade Nova de Lisboa, deve-se à “liderança nas áreas de produção de medicamentos inovadores” e ao seu contributo para “a criação de pontes entre a academia e a indústria”, refere o comunicado do ITQB e IBET, citando a Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos, fundada em 1964.