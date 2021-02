Google vai pagar por algumas notícias no Reino Unido. Mas pagar por excertos na Austrália é passar “linha vermelha”

Austrália

A proposta de lei apresentada ao Parlamento em Janeiro quer obrigar a Google e o Facebook a sentarem-se à mesa com as empresas de media para determinar um valor a ser pago pelas notícias. O objectivo é permitir às organizações noticiosas na Austrália negociarem um pagamento justo pelo trabalho dos jornalistas que aparece na Internet. Se as duas partes falharem em chegar a acordo, haverá um montante estipulado por lei.

Na primeira fase do código, apenas o motor de busca da Google e o feed de notícias do Facebook seriam afectados.

União Europeia

A União Europeia está a ponderar alterar alguns projectos de regulação digitais europeus em curso de modo a obrigar as gigantes tecnológicas a chegar a acordos de licenciamento com as empresas de comunicação social. As modificações farão parte dos dois projectos de regulação digital que estão actualmente a ser discutidos: a Lei dos Serviços Digitais e a Lei dos Mercados Digitais.

Além de pagar pelas notícias, as leis prevêem que as gigantes tecnológicas comuniquem alterações ao algoritmo do motor de busca aos órgãos de comunicação social. O objectivo é aumentar a transparência na forma como as notícias são partilhadas.