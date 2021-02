Covid-19: mais 167 mortes e 3480 novos casos. Internamentos voltam a diminuir

Há menos 259 pessoas hospitalizadas do que no dia anterior. Em três dias houve menos 774 internamentos. Desde o início da pandemia morreram 14.885 pessoas e foram identificados 778.369 casos de infecção.

Portugal registou mais 167 mortes por covid-19 e 3480 novos casos de infecção na quarta-feira, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

O número de vítimas mortais sobe assim para 14.885 e o total de infectados ascende a 778.369 desde o início da pandemia.

O relatório de situação actualizado indica que há 5570 pessoas internadas, menos 259 do que no dia anterior, sendo que 836 estão nos cuidados intensivos (menos 17). Estes indicadores diminuem há três dias consecutivos.

O número recuperações aumentou para 645.122, com mais 8263 na quarta-feira. Cerca de 83% dos casos identificados em Portugal já foram considerados recuperados da infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2. Excluindo estes casos e as vítimas mortais, há menos 4950 casos activos do que no dia anterior para um total de 118.362 (15,2% do total).

Na quarta-feira tinham sido reportadas mais 161 mortes por covid-19, o valor mais baixo desde 17 de Janeiro, e 4387 casos de infecção; os internamentos tinham baixado tanto em enfermaria como em unidades de cuidados intensivos. Havia menos 241 pessoas internadas em enfermaria (num total de 5829 hospitalizações).