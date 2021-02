TIAC avalia propostas de lobbying com semáforo: a do PAN é a melhor, a do PS a pior

Associação cívica pede regras mais apertadas, como na conduta e incompatibilidades para cargos políticos e públicos, no registo dos dados dos lobistas e da actividade. A regulamentação da actividade de representação de interesses está a ser discutida na especialidade depois de aprovada em Janeiro no plenário.

A associação cívica Transparência e Integridade (TIAC) olhou para os três projectos sobre regulamentação do lobbying que estão em discussão no Parlamento depois de aprovados na generalidade em Janeiro e criou um semáforo para as avaliar, à luz de 15 critérios e indicadores. O resultado? A proposta dos socialistas é a que mais vermelhos e amarelos recebe por ser omissa em várias questões (não tem mecanismos de pegada legislativa e falha nas regras de incompatibilidades), ao passo que a do PAN é que tem melhores regras e apresenta até “soluções inovadoras e completas”, considera a TIAC no parecer que entregou esta semana na Assembleia da República. O CDS ficou numa posição intermédia.