Como foi o estado de emergência mais curto da pandemia? Escolas ainda não eram preocupação

Entre 8 e 14 de Janeiro, a relação das escolas com a pandemia não era ainda uma preocupação, lê-se no Relatório da Estrutura de Monitorização sobre o Estado de Emergência.

Na véspera de mais uma renovação do estado de emergência e com perspectivas de que o actual confinamento se prolongue para lá da Páscoa, foi conhecido o relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência que excepcionalmente vigorou apenas uma semana, entre 8 e 15 de Janeiro, o período que antecedeu o actual confinamento.