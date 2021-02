Críticos da direcção da Aliança admitem queixa ao Tribunal Constitucional

Militantes denunciam que o partido não depositou no Tribunal Constitucional a acta do congresso que elegeu Paulo Bento para presidente, e que Santana Lopes continua a ser o presidente da Aliança, apesar de se ter desfiliado.

O mal-estar no partido Aliança adensa-se e há militantes não alinhados com a liderança de Paulo Bento que estão a subscrever um “manifesto aberto” para forçar a direcção política nacional a convocar um congresso electivo com carácter de urgência. Ponderam apresentar uma queixa ao Tribunal Constitucional (TC).