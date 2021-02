Costa: confinamento é para manter até ao final de Março. Capacidade de vacinação será cerca de metade do previsto

É preciso manter o actual nível de confinamento até ao final de Março, disse o primeiro-ministro, António Costa, esta quinta-feira, após reunião do Conselho de Ministros.

O Governo decidiu manter o confinamento por mais 15 dias, mas Costa avisa já que ele será, previsivelmente, mantido em Março. “Temos de manter o actual nível de confinamento” para os próximos 15 dias e “realisticamente teremos de o manter em Março”, afirmou.

“Não é momento para começar a discutir desconfinamentos totais ou parciais” até porque “estamos ainda longe” de conseguir baixar os números da pandemia para níveis que permitam reabrir a sociedade. É ainda “muito cedo para especular” sobre os moldes desse desconfinamento. “Pode induzir em erro os cidadãos, no sentido de pensarem que o desconfinamento pode começar para a semana ou daqui a 15 dias”, disse.

Quando acontecer, o desconfinamento será “gradual”, como aconteceu em Maio de 2020. Costa disse ser também ser “prematuro” falar sobre se as aulas presenciais regressam antes ou depois da Páscoa. Questionado sobre eventuais restrições à circulação no período pascal, Costa não quis avançar com certezas. Mas deixou uma: “A Páscoa não será a Páscoa que nós conhecemos.”

Por agora, Costa prefere valorizar os resultados do confinamento, agradecendo aos portugueses o “sentido cívico com que o têm vindo a cumprir”. O Rt (índice de transmissibilidade) está em 0,77, o mais baixo desde o início da pandemia. Porém, lembrou, Portugal continua com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, o que mostra a “gravidade” da situação que ainda se vive. A essa incidência da covid-19 junta-se o “elevadíssimo” número de pessoas ainda internadas (5570), apesar da queda verificada nos últimos dias, incluindo em cuidados intensivos, e de óbitos – um número ainda “inaceitável”.

Costa admitiu ainda dificuldades no processo de vacinação devido à falta de vacinas disponíveis. Estão contratadas 4,4 milhões de doses, mas a previsão agora é que só sejam entregues 1,98 milhões de doses.

Além do estrangulamento na produção de vacinas, há mais factores de risco nesta fase da pandemia, como as novas estirpes do SARS-CoV-2. A variante britânica do novo coronavírus, por exemplo, representa já 43% dos casos de covid-19 em Portugal.

O Parlamento autorizou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência entre 15 de Fevereiro e 1 de Março, com votos a favor do PS, PSD, CDS, PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Votaram contra PCP, PEV, a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, o deputado do Chega e o deputado da Iniciativa Liberal. O Bloco absteve-se.