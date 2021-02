Os melhores do mundo, os piores do mundo

Entre as várias doenças colectivas de que o povo português padece uma é, seguramente, a ciclotimia: ora somos os piores do mundo (“Só neste país”) ora os melhores do mundo, como aconteceu na euforia da Expo-98 ou em alguns campeonatos de futebol. A frase do virologista Pedro Simas desta semana é interessante sobre a ciclotimia da covid-19: “Fomos dos melhores do mundo no primeiro confinamento, os piores na origem da terceira vaga e vamos ser um dos países do mundo que mais depressa conseguiram controlar a terceira vaga porque houve uma adesão fantástica ao confinamento e o resultado está à vista”. Embora a ciclotimia esteja profundamente enraizada na chamada “alma portuguesa”, talvez a ciência mande ter alguma prudência a ler os resultados. O número de infecções diárias está a baixar, mas continuamos com um número de mortes elevadíssimo. Como nesta edição o presidente da Associação de Administradores Hospitalares diz, o risco dos indicadores de saúde de Portugal baixarem drasticamente é imenso: “Vamos regredir anos”.

A resposta covid-19 fez reduzir a “resposta não covid”, e o aumento da mortalidade desde Abril tem vindo a ser constante – e também está por estudar. O facto de o mês de Janeiro ter tido o número mais elevado de mortes desde 1918 (em plena gripe espanhola) é um dado que tem de obrigatoriamente pôr as autoridades de saúde em estado de alerta. Há, no comportamento do vírus, uma quantidade de factores que não podemos controlar – desde a sucessão de variantes mais complexas que têm vindo a ser conhecidas até à falta de explicação científica para o facto de atacar mais uns países do que outros, que tomaram exactamente as mesmas medidas. Se é complexo controlar o vírus, menos complexo será tentar perceber o que se passa no Serviço Nacional de Saúde e dar os meios necessários: Portugal está abaixo da média da Europa em camas de cuidados intensivos. Depois, há coisas que não deveriam ter custado mesmo nada: como foi possível que há três meses António Costa tenha prometido exponenciar as equipas de rastreadores nomeadamente com o recurso às Forças Armadas, e isso praticamente não tenha saído do papel? E se uma das primeiras frases da Organização Mundial de Saúde foi a famosa “testar, testar, testar”, porque é que se demorou tanto a chegar ao que a ministra da Saúde finalmente anunciou ontem?

P.S. Boa notícia é o desconfinamento dos livros anunciado ontem no decreto do Presidente da República. A ideia de que se podia ir a um supermercado comprar tudo menos livros era provavelmente uma das mais obnóxias medidas do confinamento.