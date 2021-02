Embaixada dos EUA tem 30 mil dólares para mulheres empreendedoras em Portugal

O programa da Academy for Women Entrepreneurs, promovido pela embaixada dos EUA em parceria com a Impact Hub Lisbon, chega a Portugal para apoiar os projetos de mulheres empreendedoras. Candidaturas até 21 de Fevereiro.

A Academy for Women Entrepreneurs (AWE) destina-se a mulheres, entre os 25 e os 55 anos, que iniciaram um projecto de empreendedorismo nos últimos dois anos ou têm uma ideia à espera de ser posta em prática.

A partir de Março, e durante três meses, a AWE acompanha as candidatas num programa online, que inclui formações em empreendedorismo, sessões de acompanhamento e mentoria e palestras de líderes femininas de diversas nacionalidades.

No último dia, a 23 de Junho, há uma sessão final de apresentação dos projectos desenvolvidos, com a presença de um júri. A ideia vencedora receberá um prémio de 15 mil dólares (cerca de 12 mil euros) para investir no seu negócio. O segundo e terceiro lugar do pódio têm também direito a 10 mil e 5 mil dólares (respectivamente, cerca de 8 mil e 4 mil euros).

“Esta iniciativa pretende encorajar mulheres a fazer parte do mercado de trabalho global, aumentando a taxa de empreendedorismo feminino”, explica, em comunicado, Kristin M. Kane, encarregada de negócios da embaixada norte-americana.

O programa online da AWE já alcançou mais de 50 países e apoiou mais de 5 mil mulheres. Em 2021 chega a Portugal, através da embaixada dos Estados Unidos da América, e em parceria com a Impact Hub Lisbon, rede de start-ups com impacto social e ambiental.

Até 21 de Fevereiro, as candidaturas estão abertas a mulheres de qualquer nacionalidade, residentes em Portugal, mas existem apenas 45 vagas disponíveis. As condições de participação na academia podem ser lidas, na íntegra, aqui.