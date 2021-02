“Coronafobia”: a ansiedade em relação à covid-19 tem um nome. Sabe como lidar com ela

Vivemos numa época em que a tosse, um espirro, um problema de olfacto ou de circulação pode suscitar uma preocupação irracional: será isto o início da covid-19? Para algumas pessoas, no entanto, é mais do que uma preocupação momentânea: os especialistas afirmam e a investigação mostra que a pandemia desencadeou um aumento da ansiedade relacionada com a saúde. Na verdade, a ansiedade relacionada com o novo coronavírus recebeu o seu próprio nome: “coronafobia”.