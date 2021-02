Findo o confinamento em Jerusalém, os jovens voltam a voar de skate

Terminado o confinamento de seis semanas em Jerusalém, os adolescentes palestinianos decidem atravessar telhados pintados de branco, aproveitando a luz e o espaço que lhes foi negado nas semanas que passaram.

É nos telhados da zona Este da cidade que um pequeno grupo de jovens pratica, habitualmente, truques de skate. Após o confinamento, muito antes de os comerciantes de especiarias abaixo reabrirem as suas portas, já eles se aventuravam novamente no improvisado skate park sobre a cidade. A eles juntaram-se amigos de outras partes da cidade, não querendo perder a oportunidade de libertar frustrações reprimidas, fazendo o que mais gostam: andar de skate.

"Durante o confinamento, não pudemos sair para andar de skate", conta Baha'Shweiki, um jovem de 17 anos, do bairro Al-Turi, à Reuters. "Temos estado à espera todos os dias por esta oportunidade." Sem professores, o grupo, constituído na maioria por rapazes e algumas raparigas, aprende novas manobras através do YouTube. E agora passam as tardes a aprimorar as técnicas que vão aprendendo e transmitindo aos amigos.

Os telhados dos estreitos becos medievais da cidade voltaram a encher-se de vida após seis semanas em silêncio. Mas são pouco estáveis e muitas vezes tombam sobre poços de ventilação e caleiras. Por essa razão, muitas são as vezes em que o grupo se desloca para a zona Oeste de Jerusalém, de modo a praticar manobras num skate park utilizado por jovens israelitas — com rampas e pistas muito mais suaves do que aquelas a que estão habituados.

Shweiki conta que, tanto ele como os amigos, começaram a andar de skate quando se aperceberam que também há “árabes que andam de skate”. "Então, decidimos experimentar e melhorar."