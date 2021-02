Integração Europeia – O sobressalto pandémico

Como todas as crises, esta, de caráter sanitário e ditada por uma pandemia, também contém oportunidades e indica a saída.

A União Europeia vivia ainda as ondas de choque do referendo britânico que veio a determinar o “Brexit” quando o mundo foi assolado pela pandemia covid-19, que na Europa foi e está a ser de uma dureza extrema.

A tentação dos governos, logo no início do ano de 2020, foi a de tomarem medidas unilaterais de proteção e combate à pandemia. Assistimos, numa primeira fase, a muita descoordenação quer quanto à aquisição de material de proteção, quer quanto à gestão de fronteiras, quer ainda quanto às restrições a impor à circulação de pessoas e às atividades económicas. Contudo, cedo se percebeu que a dimensão dos danos provocados pela pandemia nos serviços de saúde e na atividade económica seria avassaladora. Os sucessivos confinamentos impostos estão a provocar a perda de postos de trabalho, de rendimentos, o desaparecimento de empresas e o empobrecimento generalizado.

Nesta que é a circunstância de maior dificuldade da história da UE, ter ficado estagnada, imóvel ou incapaz teria certamente ditado o desmoronar do projeto europeu.

Como todas as crises, esta, de caráter sanitário e ditada por uma pandemia, também contém oportunidades e indica a saída. Pressionada por diversos líderes europeus, entre os quais se destaca o Primeiro-Ministro de Portugal, a Comissão veio a apresentar uma proposta única, inédita e inovadora. A 27 de maio de 2020, na Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho intitulada “A Hora da Europa: Reparar os Danos e Preparar o Futuro para a Próxima Geração”, é referido que a “a nossa União Europeia” tem que se reerguer e avançar como um todo para a reparação dos danos assumindo que cada euro investido num Estado-membro é um euro investido em prol de todos. Os princípios da solidariedade, da convergência e da coesão determinam que nenhum Estado-membro ou cidadão será deixado para trás.

Como em todos os processos negociais não foi fácil encontrar uma plataforma comum porque alguns países conhecidos como “os frugais” (Holanda, Áustria, Dinamarca e Suécia) defendiam uma intervenção comunitária bem mais reduzida e frágil. Foi preciso uma maratona negocial de cinco dias entre os chefes de Estado e de Governo, reunidos num Conselho Extraordinário, para que finalmente houvesse entendimento e se aprovasse um instrumento financeiro robusto e inovador para apoiar a recuperação económica. Robusto porque se trata de 750 mil milhões de euros e inovador porque se trata de emissão de dívida conjunta. Foi este o instrumento que em Portugal ficou conhecido como “bazuca europeia” e que permite aos Estados-membros disporem de financiamento para os respetivos Planos de Recuperação e Resiliência sem aumentarem o esforço nacional e sem colocarem as dívidas soberanas nacionais em patamares de insustentabilidade.

O modelo social europeu e o projeto solidário que esta União encerra em si mesma sairá fortalecido desta crise. O desafio seguinte ao do controle interno da pandemia será o de olhar para os povos periféricos e para as nações mais desfavorecidas e apoiar no processo de vacinação

À semelhança de outros momentos críticos como foi o da questão constitucional que em 2005 levou a que franceses e holandeses viessem em referendo recusar um Tratado Constitucional Europeu ou o “Brexit”, a União Europeia encontrou na urgência de acudir às nefastas consequências do coronavírus o sobressalto para uma maior integração. O próprio presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse no final da maratona negocial que “quando pensamos que alguma coisa é impossível, somos sempre capazes de surpreender e dar um salto em frente”.

Para a história ficará que o eixo franco-alemão deu mais uma vez o sinal de avançar quando Macron e Merkel propuseram um plano de 500 mil milhões de euros financiado com mutualização conjunta de dívida e que, após difíceis negociações e a intervenção todas as instituições da união, foi possível fazer chegar aos 750 mil milhões. Ficará ainda uma inovadora forma de financiamento. Mas este momento assinala também o início de um processo de integração fiscal. Ao definir o caminho do financiamento futuro da União pela taxação de resíduos de plástico não reciclados, de emissões de carbono nas fronteiras, de um imposto digital ou de um imposto sobre transações financeiras, a Europa a 27 está a preparar um caminho de sustentabilidade para as futuras gerações.

O modelo social europeu e o projeto solidário que esta União encerra em si mesma sairá fortalecido desta crise. O desafio seguinte ao do controle interno da pandemia será o de olhar para os povos periféricos e para as nações mais desfavorecidas e apoiar no processo de vacinação.

