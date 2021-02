O fecho das escolas e a incidência dos contágios

Da edição de terça-feira do PÚBLICO consta um artigo referente à covid-19, sob o título “Descida rápida dos casos está relacionada com o fecho das escolas”, e onde se destaca a opinião dum investigador da FCUL sobre o assunto: “Conseguimos identificar uma relação de causa-efeito entre o fecho das escolas e uma desaceleração rápida”, do número de contagiados, subentende-se..

Só não esperaria uma conclusão destas quem acreditasse, como o nosso primeiro-ministro, que, ao sair de casa, nenhum aluno seria portador do vírus nem o contrairia na deslocação até à escola, e que esta (e quem lá trabalha) cumpririam sempre todos os preceitos de assepsia. Mas ao nosso habilidoso governante, que de ingénuo nada tem, convinha-lhe politicamente não fechar as escolas e decretou que as escolas não são locais de contágio. E não as fechou.

Depois, ao ver o resultado da sua decisão e que só lhe restava fazer rapidamente marcha atrás, achou que podia mais uma vez iludir os tansos e agarrou-se à desculpa da variante inglesa do vírus, perante a apatia do povo e o desinteresse de quem o devia rebater e responsabilizar pelas vidas que desgraçadamente se perderam, à conta da sua habilidade para governar…

Armando Duarte Pereira, Porto

Redes sociais e a informação televisiva

Anteontem ouvi uma boa entrevista do vice-almirante que está à frente da programação da vacinação da covid em Portugal. Homem de poucas palavras, disse o essencial, com clareza e exactidão, coisa que os nossos jornalistas detestam. Preferem serem eles a opinar, a procurar o lado mais negro, a imitar ou superar as asneiras e falsidades das redes sociais. Aliás, cada vez mais as redes sociais fazem posts com notícias da televisão e a televisão reproduz notícias das redes sociais! Um cidadão já não sabe em que mundo está. Esse vice-almirante respondeu à jornalista quando ela, “espumando”, lhe perguntava pelas fraudes na aplicação das vacinas, que esses casos representam um em cada mil administrações. Fiquei de boca aberta e gostei da chapada de luva branca dada às horas de reportagens sensacionalistas das nossas tv, denegrindo o programa de vacinação. Passei para a RTP e ouvi um jornalista que até prezo, Carlos Daniel, dizer que com este ritmo só daqui a meia dúzia de anos teríamos todos os portugueses vacinados, reproduzindo mais uma vez os posts das redes sociais e fiquei de novo perplexo – o vice-almirante tinha dito que até ao fim do ano estaremos todos vacinados e vem este baralhar os espíritos!? Desliguei a televisão e fiquei triste por termos a informação televisiva que temos. Pobre sociedade, do espectáculo e da desinformação, a que construímos neste século de trevas.

José Palha, Vila Nova de Gaia

Reunião do Infarmed

Conclusões: mais testes; continuação do confinamento até fins de Março. É assim, quando se pensa mais na economia do que na saúde, acabamos por perder as duas. Desde sempre achei que havia falta de seguimento dos surtos através dos testes. Terá sido por falta de dinheiro para testes, ou terá sido por falta de técnicos para os executar? E os mortos? Houve percentualmente mais mortos no domicílio, terá sido por falta de médicos para o seguimento, ou falta de meios de diagnóstico? Vai tudo dar ao mesmo: falta de acompanhamento por falta de investimento em pessoal e meios no Serviço Nacional de Saúde.

Mário Pires Miguel, Reboleira

A senhora que busca a direita ideal

Hoje em dia, no nosso país, certas pessoas que se dizem de direita têm dificuldades (ou receio?) em se assumirem, verdadeiramente, de direita no plano político e ideológico – seja a direita social-democrata, a direita conservadora/liberal ou a direita democrata-cristã. Essas pessoas, em vez de contribuírem com as suas ideias para forjar uma verdadeira direita identitária que combata o ecléctico socialismo açambarcador preferem dizer que, “olhando para a oferta existente não conseguem votar nos partidos de direita”. Ou seja, dão tiros nos pés. Vem isto a propósito da crónica da colaboradora do PÚBLICO, Maria João Marques, intitulada “A direita em cacos” (9 de Fevereiro). Dizendo-se de “direita moderada” (que pode ser tudo e pode ser nada), sem se dar conta, renega a direita a que diz pertencer (ai, sou de direita moderada, não se confundam, não quero extremismos), e, porventura, com este tipo de pensamento sonega o voto na direita e permite o crescimento do partido Chega de André Ventura. Esta procura de uma direita ideal, de uma direita limbífera só favorece o voto no PS. Se, como diz Maria João Marques, que se assume de direita, “a direita está em cacos” por que não adere ao PS? Pode ser que lá encontre a tal “direita moderada”…

António Cândido Miguéis, Vila Real